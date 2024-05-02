Якщо ви хочете відчути атмосферу Великодня, ви можете відправитися у невелику поїздку на вихідні. Головне – правильно сформувати маршрут та підібрати хороший пункт призначення. Поради 24 розповідають про перелік місць, які можна відвідати цього року.

Цікаво Де поїхати в травні в Україні: 6 дивовижних місць

Львів

Якщо ви хочете поринути у святкову атмосферу, це місто буде одним із найкращих варіантів. Звісно, Львів чудово виглядає у будь-яку пору року, а на свята – тим паче.

У місті можна насолодитися не тільки звичними туристичними атракціями, але і відвідати виставку писанок у Державному меморіальному музеї Грушевського – там буде представлено більше, ніж 200 авторських робіт.



У Львові можна цікаво провести Великдень / Фото Visit Ukraine

Яремче

Якщо ж у свято ви більше хочете насолодитися природою, а не міською архітектурою, тоді ви можете відвідати перлину Карпат. Саме це місто – найкращий старт для знайомства з горами, стрімкими ріками та неймовірним колоритом.

У Великдень в Яремче ви можете відвідати водоспад Прибій, заповідник із дикими тваринами та парк-музей "Карпати в мініатюрі". Усі ці варіанти будуть надзвичайно вдалими, якщо ви подорожуєте із дітьми.



В Яремче можна насолодитися Карпатами / Фото Карпатіум

Івано-Франківськ

У Івано-Франківську Великдень святкують з усім розмахом. Тут вам і прекрасна стара архітектура, і безліч закладів із місцевою кухнею. Не найгіршим варіантом буде і звичайна прогулянка містом – затишні вулички та площі просто вразять вас своєю красою.

Поїздка Полтавською областю

Великодній період – це чудовий час для того, щоб відвідати Полтавщину та насолодитися природою, а заразом і дослідити її історичні пам'ятки.

Обов'язково потрібно вирушити маршрутом Великі Сорочинці – Опішня. В останній місцеві майстри щороку проводять майстер-класи з розпису великодніх яєць та гончарної справи, а це зробить поїздку неймовірно цікавою і для дітей, і для дорослих.



Опішня буде цікава у Великодній період / Фото Україна Інкогніта

Дністровський каньйон

Це – справжнє чудо в Україні. З цього каньйону відкривається неймовірний краєвид на вигин Дніпра. А також всередині розташований відомий Заліщицький півострів, і будь-яка точка каньйону слугуватиме чудовим оглядовим майданчиком.

Це місце може стати чудовим вибором для поїздки на весняні свята – а погода дає змогу насолодитися відпочинком біля води та променями весняного сонця.