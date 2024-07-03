Середина літа – найкращий період для відпочинку, пишуть Поради 24. Липень є одним з найтепліших та сонячних дні у році, тож рекомендуємо обрати гарне місце для індивідуального чи сімейного відпочинку або мандрівки з друзями.

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Київ

Столиця України – чудовий варіант для літньої відпустки. У Києві ви зможете відвідати багато визначних місць та насолодитися неймовірною атмосферою. Радимо побачити визначні місця (Софійський собор, Києво-Печерську лавру, Золоті ворота, Майдан Незалежності та Андріївський узвіз).

Прогулятися та насолодитися видами Дніпра можна в Маріїнському парку чи Володимирській гірці. Щоб побачити місто з води – заплануйте круїз по Дніпру.

Одеса

Колоритна Одеса почне вражати з перших хвилин після прибуття. Щоб відчути увесь колорит міста, відправляйтеся на «Привоз». Серед самих одеситів існує думка, що Одеса починається саме з цього ринку. Справжнім символом міста є головна вулиця Дерибасівська, яка отримала свою назву на честь першого градоначальника Одеси Хосе де Рибаса.

Якщо Одеса – це перлина Причорномор’я, то Одеський театр опери та балету – перлина самого міста. Він є найстарішим оперним театром України та входить до п’ятірки найкращих театральних будівель світу.

Один із найцікавіших та найгарніших архітектурних символів міста – Одеський пасаж. Та коли вдосталь насолодитеся архітектурою, вирушайте на пляж Ланджерон.

Карпати

Влітку без Карпат неможливо уявити відпочинок. Відправляйтеся в Яремче чи Верховину, щоб насолодитися пейзажами. Можете спланувати вихід на Говерлу, а для відпочинку біля басейну обирайте Буковель.

Чернівці

Місто хоч і маленьке, але вразить красивою архітектурою. Чернівці називають «малим Віднем». Першим місцем, яке необхідно відвідати в Чернівцях, є архітектурний шедевр – резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Поблизу головного корпусу Чернівецького національного університету розташований парк імені Юрія Федьковича, який є чудовим місцем для відпочинку.

Увечері відправляйтеся на головну вулицю Буковини Ольги Кобилянської. Це місце є самісіньким серцем Чернівців, воно переповнене затишними кав’ярнями, ресторанами, сувенірними крамницями. Якщо хочете дізнатися місто краще – вирушайте в музеї.

Полтава

У Полтаву варто відправитися лише заради того, аби поласувати їхніми традиційними галушками. У місті є навіть пам’ятник галушкам! Кругла площа – головна візитівка Полтави. Туристичною принадою міста є Каштанова алея, яка пролягає по вулиці Соборності та є однією з найпопулярніших маршрутів для прогулянки містом.