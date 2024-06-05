Де поїхати відпочити на вихідні: неймовірні місця для короткої мандрівки

В Україні є чимало цікавих місць для відпочинку на короткий вікенд. Розпочалося літо, тому час планувати вихідні в красивих локацій, які не залишать байдужими нікого. Ми підібрали кілька цікавих варіантів, які можуть зацікавити, оскільки заворожують красою та історією.

Коротка відпустка потрібна для перезавантаження та зміни звичного режиму, пишуть Поради 24. Невеличка подорож на вихідні здатна відволікти від звичної рутини та зарядити новими емоціями. Саме тому радимо віднайти для себе одну з локацій, куди можна відправитися на кілька днів.

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Львів

Це чудове місто для вікенду, яке наповнене багатою історією, архітектурою та культурою. Радимо відвідати Площу Ринок, Високий замок, Личаківський цвинтар та багато інших цікавих місць. А от гастротур по кав’ярнях та ресторанах не залишить байдужим нікого.

Одеса

Місто біля моря наповнене туристами навіть попри війну. Відправляйтеся туди за новими враженнями, але будьте обережними та обов’язково спускайтеся в укриття під час повітряної тривоги. Одеса вражає морською атмосферою та численними пляжами, де можна позасмагати та відпочити. Особливо рекомендуємо прогулятися та насолодитися Дерибасівською вулицею, відвідати Оперний театр та пройтися Потьомкінськими сходами.

Карпати

А от для тих, хто хоче втекти з гамірного міста в тиху місцину – пропонуємо приїхати в Карпати. Вас чекає неймовірна природа, гори, безліч можливостей для активного відпочинку (піші прогулянки, велосипедні маршрути чи сплави по річках). Обирайте для себе Буковель, Верховину чи Яремче й точно не прогадаєте з відпочинком.



Навідайтеся на вихідні в Карпати / Фото Вікіпедія

Кам’янець-Подільський

Це історичне місто відоме своєю вражаючою фортецею та старовинними вуличками. Воно невелике, але варте того, аби відвідати Кам'янець-Подільську фортецю та Старе місто.

Чернівці

Для невеличкого вікенду радимо відправитися в Чернівці, щоб насолодитися унікальною архітектурою. Обов’язково відвідайте Чернівецький національний університет, площу Філармонії та Центральну площу.

Також радимо відвідати місто Умань, яке відоме Софіївським дендропарком чи відправитися на Шацькі озера для кемпінгу, риболовлі та просто відпочинку на пляжі.