Где поехать отдохнуть на выходные: невероятные места для короткого путешествия

В Украине есть немало интересных мест для отдыха на короткий уикенд. Началось лето, поэтому время планировать выходные в красивых локаций, которые не оставят равнодушными никого. Мы подобрали несколько интересных вариантов, которые могут заинтересовать, поскольку завораживают красотой и историей.

Короткий отпуск нужен для перезагрузки и изменения привычного режима, пишут Porady 24. Небольшое путешествие на выходные способно отвлечь от привычной рутины и зарядить новыми эмоциями. Именно поэтому советуем найти для себя одну из локаций, куда можно отправиться на несколько дней.

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Львов

Это замечательный город для уикенда, который наполнен богатой историей, архитектурой и культурой. Советуем посетить Площадь Рынок, Высокий замок, Лычаковское кладбище и много других интересных мест. А вот гастротур по кафе и ресторанам не оставит равнодушным никого.

Одесса

Город у моря наполнен туристами даже несмотря на войну. Отправляйтесь туда за новыми впечатлениями, но будьте осторожны и обязательно спускайтесь в укрытие во время воздушной тревоги.

Одесса поражает морской атмосферой и многочисленными пляжами, где можно позагорать и отдохнуть. Особенно рекомендуем прогуляться и насладиться Дерибасовской улицей, посетить Оперный театр и пройтись по Потемкинской лестнице.

Карпаты

А вот для тех, кто хочет убежать из шумного города в тихую местность – предлагаем приехать в Карпаты. Вас ждет невероятная природа, горы, множество возможностей для активного отдыха (пешие прогулки, велосипедные маршруты или сплавы по рекам).

Выбирайте для себя Буковель, Верховину или Яремче и точно не прогадаете с отдыхом.



Наведайтесь на выходные в Карпаты / Фото Википедия

Каменец-Подольский

Этот исторический город известен своей впечатляющей крепостью и старинными улочками. Он небольшой, но стоит того, чтобы посетить Каменец-Подольскую крепость и Старый город.

Черновцы

Для небольшого уикенда советуем отправиться в Черновцы, чтобы насладиться уникальной архитектурой. Обязательно посетите Черновицкий национальный университет, площадь Филармонии и Центральную площадь.

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