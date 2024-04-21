Щоб насолодитися незабутньою красою та місцями, Поради 24 підібрали неймовірні місця, неподалік Львова. Наші цікаві локації точно вас вразять та запам’ятаються.

До теми Куди поїхати в Карпати навесні: ТОП-5 місць

Замки Львівщини

Кожен має хоча б раз в житті побачити три найвизначніші замки Львівщини: Олеський, Підгорецький та Золочівський. Олеський замок є найстарішим в Україні та дуже гарно зберігся до наших часів. Підгорецький замок колись був найбагатшим, та навіть досі не втратив своєї привабливості. А от Золочівський замок потішить вас додатково ще однією красивою будівлею, яка розташована неподалік – Китайським палацом.

Фортеця Тустань

Це мальовниче місце заховане в Тустані. Зі Львова туди треба їхати 2 години. Збудували фортецю Тустань на скалі. Вас чекатимуть неймовірні краєвиди, особливо у сонячну весняну погоду.



Тустань вразить вас своєю красою / Фото Вікіпедія

Івано-Франківськ

Навідайтеся до Івано-Франківська, щоб побачити красиву ратушу в центрі міста, палац Потоцьких, велике міське озеро, красивий парк Шевченка та ще багато інших цікавих місць. Вибравшись на ратушу, маєте всі шанси побачити вершини карпатських гір.

Ведмежий притулок "Домажир"

Відвідайте реабілітаційний центр бурих ведмедів "Домажир". Ці тварини пережили важкий досвід перебування в пересувних зоопарках та цирках. У заповіднику окрім ведмедів є мотузковий парк, дитячий майданчик, кафе та сувенірна крамничка.

Кам’янець-Подільський

Місто розташоване на відстані 210 кілометрів від Львова. Вас чекатимуть історичні мури місцевого замку, які споруджені ще в XV столітті, а з Дністровського каньйону розкриються фантастичні види. Прогуляйтеся центральною частиною міста, де побачите невеличкі будиночки, ратушу та туристичний квартал з чималою кількістю крамничок.



Кам'янець-Подільська фортеця красива в будь-який час доби / Вікімедіа Україна

Яворівський національний парк

Ця зона відпочинку потішить вас семи тисячами гектарів лісу, чистого повітря, птахами й тваринами, деякі з яких занесені в Червону книгу України. У Яворівському національному парку можна порибалити чи влаштувати пікнік. Оберіть для себе "Крехівський" маршрут чи "Стежки Франка".

У центрі "Оселя Розточчя" розводять нащадків диких коней тарпанів. Спробуйте там обов’язково традиційний яворівський пиріг з гречкою та картоплею.