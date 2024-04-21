Чтобы насладиться незабываемой красотой и местами, Советы 24 подобрали невероятные места, недалеко от Львова. Наши интересные локации точно вас поразят и запомнятся.

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Замки Львовщины

Каждый должен хотя бы раз в жизни увидеть три самых выдающихся замка Львовщины: Олесский, Подгорецкий и Золочевский. Олесский замок является старейшим в Украине и очень хорошо сохранился до наших дней. Подгорецкий замок когда-то был самым богатым, и даже до сих пор не потерял своей привлекательности. А вот Золочевский замок порадует вас дополнительно еще одним красивым зданием, которое расположено неподалеку – Китайским дворцом.

Крепость Тустань

Это живописное место спрятано в Тустани. Из Львова туда надо ехать 2 часа. Построили крепость Тустань на скале. Вас ждут невероятные пейзажи, особенно в солнечную весеннюю погоду.



Тустань поразит вас своей красотой / Фото Википедия

Ивано-Франковск

Наведайтесь в Ивано-Франковск, чтобы увидеть красивую ратушу в центре города, дворец Потоцких, большое городское озеро, красивый парк Шевченко и еще много других интересных мест. Выбравшись на ратушу, имеете все шансы увидеть вершины карпатских гор.

Медвежий приют "Домажир"

Посетите реабилитационный центр бурых медведей "Домажир". Эти животные пережили тяжелый опыт пребывания в передвижных зоопарках и цирках. В заповеднике кроме медведей есть веревочный парк, детская площадка, кафе и сувенирная лавка.

Каменец-Подольский

Город расположен на расстоянии 210 километров от Львова. Вас будут ждать исторические стены местного замка, которые построены еще в XV веке, а с Днестровского каньона раскроются фантастические виды. Прогуляйтесь по центральной части города, где увидите небольшие домики, ратушу и туристический квартал с большим количеством магазинов.



Каменец-Подольская крепость красива в любое время суток / Викимедиа Украина

Яворовский национальный парк

Эта зона отдыха порадует вас семи тысячами гектаров леса, чистого воздуха, птицами и животными, некоторые из которых занесены в Красную книгу Украины. В Яворовском национальном парке можно порыбачить или устроить пикник. Выберите для себя "Креховский" маршрут или "Тропы Франко".

В центре "Обитель Расточье" разводят потомков диких лошадей тарпанов. Попробуйте там обязательно традиционный яворовский пирог с гречкой и картофелем.