У фільмах головні герої також відпочивають та часом навіть діляться книжковими вподобаннями. Їхні книги не лише підкреслюють інтереси, але й певні етапи в житті.

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Якщо ви любите черпати натхнення для себе з фільмів, то радимо вам на вихідних не лише переглянути романтичні комедії 90-х та нульових, але й простежити за книгами, які вони читають.

Фільм "Інтуїція"

Кінострічка розповідає про чоловіка та жінку, які знайомляться напередодні Різдва, чудово проводять час, але не обмінюються контактами. Вірячи в долю, головна героїня купує книжку "Кохання під час холери", в якій записує своє ім’я та номер телефону. Джонатану лише залишається знайти потрібний примірник в магазині.

Книга "Кохання під час холери", Ґабріель Ґарсія Маркес

Роман розповідає про Флорентіно Аріса, який страждав понад 50 років через те, що в юності пообіцяв вічно кохати дівчину Ферміну Дасе. Втім вона вийшла заміж за іншого, але кохання таки має величезну силу. Двоє літніх людей таки зустрілися, щоб здійснити подорож кораблем в час страшної хвороби, щоб насолодитися одне одним.



Книги з культових фільмів, які варто прочитати / Фото Elle

Фільм "Так, можливо"

Вілл Гейс бачить свою доньку лише один раз на тиждень, оскільки розлучається з дружиною. 10-річна дівчинка розпитує свого батька про його життя до шлюбу. Вілл розповідає та змінює імена та факти так, щоб Мая здогадалася, хто з тих жінок його мати.

В одній історії розповідає про свою подругу Ейпріл, яка витратила роки на пошуки книжки Шарлотти Бронте "Джейн Ейр", в якій батько героїні залишив особистий напис незадовго до смерті.

Книга "Джейн Ейр", Шарлотта Бронте

У книзі ви дізнаєтеся про нелегке життя Джейн Ейр – сироти, яку зреклася рідна тітка, віддавши на виховання в притулок. Та доля дарує дівчині неймовірний подарунок – зустріч із заможним англійським аристократом, між якими спалахує щире та пристрасне кохання.



Книги з культових фільмів, які варто прочитати / Фото Elle

Фільм "Вам лист"

Хлопець та дівчина листуються в інтернеті та стають хорошими друзями. Головна героїня Кетлін розповідає Джо, що читала роман Джейн Остін "Гордість та упередження" понад 200 разів, і зазначає, що йому теж сподобається ця книжка.

Книга "Гордість та упередження", Джейн Остін

Спілкування багатого аристократа Дарсі та доньки провінційного поміщика Елізабет не віщувало нічого доброго. Дарсі ставився до неї з упередженням, дівчина відповідала йому тим же. Однак на цьому історія головних героїв не завершилася.



Книги з культових фільмів, які варто прочитати / Фото Elle