Отримувати букет квітів завжди приємно, однак щоб вони не втратили свіжість за лічені дні, треба вдатися до певних секретів, які сприятимуть тому, щоб бутони могли тішити вас своєю красою кілька тижнів, пише 24 Канал. Ці поради є досить простими, тож їх зможе повторити будь-хто.

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Зніміть упаковку з букета

Красиві пакування букетів часом не хочеться знімати, однак з ними потрібно розпрощатися, перш ніж поставити квіти у вазу. Целофан радять знімати, оскільки механічно він може травмувати квіти й навіть перешкоджати нормальному споживанню води.

Обрізайте стебла

Щоб квіти якомога довше залишалися свіжими, потрібно обрізати стебла. Це також треба робити у випадку, коли квіти втрачають блиск. Обрізання допоможе їх відновити. На постійній основі треба обрізати тюльпани, оскільки вони мають тенденцію швидко в’янути.

Заберіть вазу від сонця і фруктів

Не варто тримати квіти у вазі біля кошика з фруктами, які завдяки виділенню газу етиленів, прискорюють дозрівання квітів. Не варто букет тримати біля сонячного світла чи джерел тепла. Батареї чи обігрівачі призведуть до того, що квіти швидше зав’януть.



Не тримайте вазу біля сонця й тепла / Фото Pexels

Слідкуйте за водою

Квіти варто тримати у фільтрованій воді, без хлору та солі. Якщо немає фільтра, то воду можна прокип'ятити, охолодити й аж тоді налити у вазу. Змінювати воду потрібно щодня.

Додайте поживні розчини

Щоб квіти довше стояли, у спеціальних квіткових магазинах придбайте розчини чи саше, які допомагають рослинами отримати всі необхідні поживні речовини. Відповідно квіти стоятимуть у вазі довше.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Видаліть листя з вази

Пам’ятайте, що у вазі з водою не повинно бути листя, тому все зайве обірвіть. Листя буде лише забруднювати воду й накопичувати зайві бактерії, а це призведе до гниття квітів. Якщо ж помітите, що деякі квіти в букеті вже зів’яли – забирайте їх.