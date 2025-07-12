Липень – це місяць, коли ви ще можете посіяти чимало квітів, навіть у бідному ґрунті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво Полийте цим гортензію в липні, і вона зацвіте, як шалена

Цинія

Різнокольорові квіти цинії стануть окрасою для будь-якого саду. Відтінки бувають найбільш різноманітні: від яскраво-жовтого до ніжно-рожевого. Цинії можуть досягати досить значної висоти та добре розростаються, а це добре впливає на ґрунт.

Вони непогано ростуть в тіні та не потребують особливого догляду.

Ехінацея

Ці квіти не тільки радуватимуть вас гарним цвітінням протягом цілого сезону, але й приваблять взимку птахів – адже їхні насіннєві головки не зрізають, а залишають на стеблах. Рослина чудово росте в бідному ґрунті та не переносить тільки двох речей – глибокої тіні та перезволоженого ґрунту.



Ехінацея може рости у бідному ґрунті / Фото Pexels

Чорнобривці

Ми вже раніше розповідали, навіщо садити чорнобривці на городі. Та загалом це надзвичайно корисна рослина, яка до того ж майже не потребує догляду, натомість може віддячити красивим цвітінням, покращенням структури ґрунту та відлякуванням шкідників.

Космея

Космея може виростати досить високою та прикрасити ваш сад незвичним цвітінням. Квіти одразу ж створюють яскраву, ніжну атмосферу, де б ви їх не посадили – і вони можуть рости в півтіні, що робить їх незамінним доповненням до деяких не надто яскраво освітлених ділянок.