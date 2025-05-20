Які квіти не можна садити на цвинтарі: це треба знати

Навесні та в літню пору люди садять на могилі квіти, щоб ділянка мала приємний та охайний вигляд. Є певні рослини, які краще не садити на цвинтарі, оскільки вони не зовсім підходять за певними критеріями.

Прикрашання могили близьких квітами – дуже давня, пише 24 Канал. Традиційно родичі померлих висаджували килимові квіти, які довго цвітуть й мають гарний вигляд, втім є певні квіти, які краще не садити на цвинтарі.

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Які квіти не можна садити на цвинтарі

Не існує якихось чітких заборон щодо певних квітів, які не можна садити на могилі, але краще не садити ті квіти, які мають великі бутони, до прикладу, троянди, півонії чи хризантеми. Такі квіти підходять для саду, а не кладовища. Нижче детальніше розповіли, які квіти не варто садити на подвір’ї.

Троянди

Чимало людей люблять прикрашати могили рідних трояндами, однак на цвинтарі цим квітам точно не місце. Вони дуже колючі й можуть так розростися, що перекриють висотою половину пам’ятника.



Не варто садити на цвинтарі троянди / Фото Pexels

Вербена

Цю квітку не радять садити на кладовищі, бо певною мірою ця рослина є містичною й з нею пов’язано чимало легенд. Краще оминути її увагою й вибрати іншу рослину.

Астильба

Квітка є доволі строкатою й кольоровою, тому не дуже доречний вигляд має на цвинтарі. Зазвичай цю рослину на кладовищі не висаджують.

До слова! На кладовищі треба прибрати до Трійці. У які дні треба поприбирати на цвинтарі у травні читайте в нашому матеріалі.

Дельфініум

Попри те, що ці квіти дуже красиво виглядають, від посадки на цвинтарі треба відмовитися, бо рослини потребують постійного догляду. Дельфініум є вибагливим до ґрунту, тож на цвинтарі може дуже погано рости.