Як зробити листівку до Дня матері своїми руками: креативні ідеї, які вам сподобаються

Найкращий подарунок для мами – це той, який створений своїми руками. Тож для того, щоб привітати найріднішу людину, ви можете виготовити листівку своїми руками.

Виготовлення листівки своїми руками – це завдання, із яким впорається і дорослий, і дитина. Та для того, щоб ваша листівка була особливою, ви можете спробувати кілька незвичних ідей, які підібрали Поради 24.

Цікаво Де поїхати на вихідні в Україні: добірка найцікавіших місць

Листівка з букетом всередині

Листівка може бути цікавою не тільки спереду, але і всередині. І для того, щоб по-справжньому здивувати свою маму, ви можете виготовити такий подарунок. У цій листівці з'являтиметься об'ємний букет, щойно її відкриватимуть.

Для її виготовлення вам знадобиться:

картон;

кольоровий двосторонній папір;

ножиці;

клей ПВА.

Виготовлення об'ємної листівки: дивіться відео з YouTube Craft Nifty Creations

Листівка з сердечками-побажаннями

Іноді одного побажання просто занадто мало! І для того, щоб всі ваші теплі слова вмістилися на одній листівці, ви можете створити багатошарову листівку-блокнотик, де листочки нагадуватимуть сердечка.

Листівка-водоспад з сердечок: дивіться відео з YouTube Crafts And Kutir

Листівка-квітка на паличці

Форма цієї листівки вразить навіть людей, яким доводилося виготовляти їх вже не раз. Побажання для своєї мами ви можете записати на пелюстках-сердечках, які залишатимуться прихованими, поки ваша мама не відкриє листівку-квітку.

Виготовлення листівки до Дня матері: дивіться відео з YouTube Saijai Art & Craft