Как сделать открытку ко Дню матери своими руками: креативные идеи, которые вам понравятся

Лучший подарок для мамы - это тот, который создан своими руками. Поэтому для того, чтобы поздравить родного человека, вы можете изготовить открытку своими руками.

Изготовление открытки своими руками – это задача, с которой справится и взрослый, и ребенок. И для того, чтобы ваша открытка была особенной, вы можете попробовать несколько необычных идей, которые подобрали Советы 24.

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Открытка с букетом внутри

Открытка может быть интересной не только спереди, но и внутри. И для того, чтобы по-настоящему удивить свою маму, вы можете изготовить такой подарок. В этой открытке будет появляться объемный букет, как только ее будут открывать.

Для ее изготовления вам понадобится:

картон;

цветная двусторонняя бумага;

ножницы;

клей ПВА.

Изготовление объемной открытки / Видео с YouTube Craft Nifty Creations

Открытка с сердечками-пожеланиями

Иногда одного пожелания просто слишком мало! И для того, чтобы все ваши теплые слова уместились на одной открытке, вы можете создать многослойную открытку-блокнотик, где листочки будут напоминать сердечки.

Открытка-водопад из сердечек / Видео с YouTube Crafts And Kutir

Открытка-цветок на палочке

Форма этой открытки поразит даже людей, которым приходилось изготавливать их уже не раз. Пожелания для своей мамы вы можете записать на лепестках-сердечках, которые будут оставаться скрытыми, пока ваша мама не откроет открытку-цветок.

Изготовление открытки ко Дню матери / Видео с YouTube Saijai Art & Craft