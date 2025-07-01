Чому опадає листя троянд: причини, які допоможуть врятувати кущ

Троянди вирощують майже в кожному саду, втім навіть досвідчених садівників може спіткати проблема з опаданням листя. Втрата зеленої маси може свідчити про можливі порушення в розвитку, тому для того, щоб зберегти квіти, потрібно розібратися в причинах.

Навіть найкрасивіші кущі троянд можуть скидати листя через кілька важливих причин, пише 24 Канал з посиланням на "Сад і город". Листя квітка може починати втрачати впродовж всього вегетаційного періоду. Фахівці визначили кілька основних причин опадання листя в троянд.

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Фізіологічне старіння

Троянда проходить природні етапи росту й старіння, тому коли вже досягає останньої стадії розвитку, то починає скидати старе листя й бутони. Цей процес не потребує ніякого втручання.

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Невідповідний ґрунт

Кущі троянд добре ростуть в дренованому ґрунті. У випадку, якщо він виснажений, то й рослина починає слабшати, а її листя в’януть та осипаються.

Неправильний догляд

Якщо в період цвітіння влітку, листя троянди жовтіють та масово опадають, то причиною може бути порушення режиму поливу, підживлення та умов освітлення. Викликати стрес у рослини та призвести до скидання листя може надлишок води, брак вологи чи прямі сонячні промені.



Причини опадання листя в трояндах / Фото Pexels

Шкідники

Викликати серйозне пошкодження листя може павутинний кліщ. Щоб зрозуміти, що комаха атакувала троянди, треба придивитися до листя – у ньому мають бути отвори, скручені чи пожовклі пластини. Від цього шкідника треба позбавлятися, оскільки рослина може загинути.

Бактеріальні та грибкові інфекції

Плями на листі, гниль та неприємний запах можуть бути свідченням того, що квіти інфіковані патогенною мікрофлорою. Щоб вилікувати кущі, потрібно обробити їх спеціальними засобами та видалити уражені частини.

До речі, раніше ми вже розповідали про квіти, які будуть цвісти знову і знову протягом літа – їх можна зрізати безліч разів.

Сезонне опадання

Процес опадання в осінню пору є цілком нормальним, оскільки завершується фаза цвітіння, тож троянди втрачають листя. Це природна підготовка до стану спокою, під час якого рослина відновлюватиме сили.

Щоб усунути проблему з опаданням листя – потрібно виявити точну причину. Спочатку огляньте її на наявність хвороб чи шкідників, а тоді зверніть увагу на частоту поливу. За потреби, можна провести профілактичну обробку, замінити верхній шар ґрунту чи пересадити кущ в сприятливе середовище.