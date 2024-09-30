90% городників не знають цього: що робити з листям волоського горіха

Листя волоського горіха багате ефірними оліями та вітамінами, тож його використовують в харчуванні та навіть в городництві. З горіхового листя готують відвари, настої та чаї, а в господарстві його використовують як добриво чи мульчу.

Опале листя горіха може стати цінним ресурсом на городі та в саду, пишуть Поради 24. Воно багате на органічні речовини та поживні елементи, які корисні для ґрунту та рослин.

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Добриво з листя горіха

Опале листя з горіхового дерева треба спалити, однак збирати його на купу треба в суху погоду, щоб воно було не мокрим та не затримувало вологу. Після спалювання сировини, попіл можна використовувати для добрива ділянки.

Залишки після горіння листя посипають на городі до або після посадки культурних рослин. Також золу використовують як добавку для компосту, оскільки вона лише покращить якість ґрунту.

Окрім того, попіл сприяє зниженню кислотності ґрунту та виступає як джерело поживних речовин для газованої трави, тож наступного сезону трава буде рости густіше.



Листя горіха є чудовим добривом / Фото Pexels

Компост з листя горіха

Листя горіха використовують як компост. Його треба додати до компостної ями з перегноєм та азотними добривами. Кожен шар треба зволожити, а зверху накрити компост плівкою. Навесні цю яму треба перевернути для рівномірного дозрівання та використовувати для підживлення рослин восени наступного року.

Укриття та мульчування рослин

Опалим листям горіха можна укривати корені рослин. Розподіліть шар листя навколо рослини, щоб захистити їх від зимових морозів. Листям горіхів можна вкривати кущові троянди, плодові дерева, цибулю й часник висаджені восени.

Мульча зберігає вологу в ґрунті та виконує антисептичну функцію завдяки наявності юглону.