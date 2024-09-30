90% огородников не знают этого: что делать с листьями грецкого ореха

Листья грецкого ореха богаты эфирными маслами и витаминами, поэтому его используют в питании и даже в огородничестве. Из ореховых листьев готовят отвары, настои и чаи, а в хозяйстве его используют как удобрение или мульчу.

Опавшие листья ореха могут стать ценным ресурсом на огороде и в саду, пишут Porady 24. Они богаты органическими веществами и питательными элементами, которые полезны для почвы и растений.

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Удобрение из листьев ореха

Опавшие листья с орехового дерева надо сжечь, однако собирать их в кучу надо в сухую погоду, чтобы они были не мокрыми и не задерживали влагу. После сжигания сырья, пепел можно использовать для удобрения участка.

Остатки после горения листьев посыпают на огороде до или после посадки культурных растений. Также золу используют как добавку для компоста, поскольку она только улучшит качество почвы.

Кроме того, пепел способствует снижению кислотности почвы и выступает как источник питательных веществ для газированной травы, поэтому в следующем сезоне трава будет расти гуще.



Листья ореха являются прекрасным удобрением / Фото Pexels

Компост из листьев ореха

Листья ореха используют как компост. Его надо добавить в компостную яму с перегноем и азотными удобрениями. Каждый слой надо увлажнить, а сверху накрыть компост пленкой. Весной эту яму надо перевернуть для равномерного созревания и использовать для подкормки растений осенью следующего года.

Укрытие и мульчирование растений

Опавшими листьями ореха можно укрывать корни растений. Распределите слой листьев вокруг растения, чтобы защитить их от зимних морозов. Листьями орехов можно укрывать кустовые розы, плодовые деревья, лук и чеснок высаженные осенью.

Мульча сохраняет влагу в почве и выполняет антисептическую функцию благодаря наличию юглона.