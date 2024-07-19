Мішки під очима можуть бути через надмірне вживання рідини, зловживання алкоголем, куріння, споживання великої кількості солі, втому та недосипання й через генетичну схильність.

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Багато фахівців кажуть, що прибрати мішки під очима досить важко, в цьому навіть не допоможуть професійні засоби, втім радимо все ж таки прислухатися до кількох порад, які допоможуть зробити ці кола менш помітними.

Як прибрати мішки під очима

Виділяйте час на повноцінний сон. Спіть не менше 7 – 8 годин, а щоб добре спати та не прокидатися вночі, за годину до сну провітрюйте кімнату.

Налагодьте своє харчування та водний режим. Вживайте чисту та неважку їжу й пийте достатню кількість води.

Відмовтеся від куріння та вживайте менше солоної їжі, не насідайте на алкоголь. Також додайте у своє життя трохи фізичних вправ та прогулянок на свіжому повітрі.

Як прибрати мішки під очима в домашніх умовах

Спробуйте скористатися патчами чи масками, однак для підсилення ефекту, перед використанням їх треба поставити в холодильник.

З набряклістю допомагають боротися креми від мішків під очима та гелі, які мають охолоджувальний ефект.



Мішки під очима можна мінімізувати / Фото Pexels

Як прибрати мішки під очима народними засобами

Заморожений трав’яний відвар. У форму для льоду залийте відвар шавлії, ромашки чи череди. Остудіть, а тоді поставте в морозилку. Цими кубиками льоду протирайте темні кола під очима.

Картопляний компрес. Відваріть картоплю в мундирі. Остудіть, а тоді розріжте навпіл та прикладіть до очей на 30 хвилин.

Маска з огірка. Покладіть на повіки кружечки огірка та залишіть на 15 хвилин. Огірок має протизапальну та зволожуючу дію.

Чорний чай. Чайні пакетики прикладіть до повік на 5 – 10 хвилин. Вони ефективно борються з припухлостями.

Холодна ложка. Помістіть кілька ложок в холодильник на 10 хвилин, а потім прикладайте їх до очей. Холодна ложка зможе розслабити кровоносні судини під очима.