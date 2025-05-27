Ці 2 дні можуть ховати небезпеку: місячний календар на червень

Астрологи вірять, що на наше самопочуття може впливати розташування небесних тіл, і зокрема Місяця. Він попереджає про успіх та небезпеку, тож до цих знаків варто бути уважними.

Початок нового сезону варто зустріти правильно, і для того, аби червень видався максимально успішним, краще заздалегідь дізнатися про сприятливі та небезпечні дні. Тож 24 Канал ділиться детальним місячним календарем на прийдешній місяць.

Цікаво Рослини, які допомагають подолати стрес: вони справді корисні

Місячний календар на червень 1 червня Зростаючий Місяць 4 день 2 червня Зростаючий Місяць 5 день 3 червня Зростаючий Місяць 6 день 4 червня Перша чверть 7 день 5 червня Зростаючий Місяць 8 день 6 червня Зростаючий Місяць 9 день 7 червня Зростаючий Місяць 10 день 8 червня Зростаючий Місяць 11 день 9 червня Зростаючий Місяць 12 день 10 червня Зростаючий Місяць 13 день 11 червня Повний Місяць 14 день 12 червня Спадаючий Місяць 15 день 13 червня Спадаючий Місяць 16 день 14 червня Спадаючий Місяць 17 день 15 червня Спадаючий Місяць 18 день 16 червня Спадаючий Місяць 19 день 17 червня Спадаючий Місяць 20 день 18 червня Повний Місяць 21 день 19 червня Остання чверть 22 день 20 червня Спадаючий Місяць 23 день 21 червня Спадаючий Місяць 24 день 22 червня Спадаючий Місяць 25 день 23 червня Спадаючий Місяць 26 день 24 червня Спадаючий Місяць 27 день 25 червня Новий Місяць 28 день 26 червня Новий Місяць 0 день 27 червня Зростаючий Місяць 1 день 28 червня Зростаючий Місяць 2 день 29 червня Зростаючий Місяць 3 день 30 червня Зростаючий Місяць 4 день

Вплив Місяця на людину

Місячний цикл коротший за календарний місяць та триває всього 28 – 29 дів. Також він ділиться на різні фази – і кожна з них має свій особливий вплив на самопочуття людини.

Повня – це період, коли варто бути надзвичайно обачними, адже у цей час людина стає схильною до не надто добре обдуманих та часом поспішних дій. Через це вчинки можуть стати необачними, і зрештою дії призведуть до негативного результату.

Місяць, що спадає – це час для себе. Потрібно знайти можливість приділити час хобі, захопленням; натомість краще уникати стресу та збудників, адже це може тільки нашкодити самопочуттю. А ось Новий Місяць та Місяць, що зростає – це час для нових починань та справ і їхньої реалізації.

Цього місяця найбільш сприятливими будуть такі дати – 2, 6, 10, 17, 18, 24, 25 червня. В ці дні можна сміливо планувати важливі зустрічі, починання та справи.

Натомість особливо обережними варто бути 1 та 8 числа. Також краще виявити обачність 20, 11, 14 та 16 червня.