Календар краси на грудень: найкращі дні для манікюру та різних процедур перед Новим роком

Завдяки фазам Місяця можна визначити вдалі дні для стрижок, покупок та навіть різних косметичних процедур. Щоб ваші процедури добре проходили, радимо звертати увагу на грудневий календар, який підкаже, в який день варто йти до косметолога чи nail-майстра, а в які дні від цієї процедури варто відмовитися.

Особливу увагу на фази Місяця радять звертати астрологи, пише 24 Канал. Місячний календар може стати вашим помічником у плануванні багатьох процедур краси. Від фази залежить те, як буде рости волосся, нігті, в якому стані буде шкіра та як легко вдаватимуться будь-які косметичні маніпуляції з обличчям.

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Місячний календар краси на грудень

У грудні дівчата особливо активізуються перед Новим роком, щоб встигнути зробити всі косметичні процедури. Це стосується манікюру, педикюру, походу до перукаря чи косметолога. Якщо ви вже плануєте процедури на початку грудня, то радимо вам обрати для себе найсприятливіші дні.

Правильні дати забезпечать красу нігтям та позбавлять ламкості, брови будуть ідеально виглядати ще кілька тижнів після фарбування, а стрижка буде чудово носитися, а волосся буде об’ємним та ефектним.

Обравши неправильні дати для косметичних процедур, волосся може почати втрачати блиск, нарощені вії почнуть частіше випадати. Щоб зрозуміти, які дні є вдалими, а які треба уникати – радимо звертати увагу на Фази Місяця.

Молодик – 1 і 31 грудня;

Зростаючий Місяць – з 2 по 14 грудня;

Повний місяць – 15 грудня;

Спадаючий Місяць – з 16 по 30 грудня.



Обирайте в грудні правильні дні для процедур з волоссям / Фото Pexels

Найкращі дні для косметичних процедур у листопаді

Стрижка та фарбування у правильні дні зробить волосся міцнішим та здоровішим. Та й результат від процедури буде досить приємним. Це стосується всіх косметичних та beauty-сфер, тож розповідаємо, в які саме дні варто записатися на процедури.

Фарбування волосся: 8, 9, 11, 18, 20, 27 грудня;

Стрижка волосся: 5, 7, 16, 22, 25 грудня;

Манікюр: 4, 6, 13, 17, 28 грудня;

Педикюр: 10, 12, 16, 19, 30 грудня;

Фарбування брів: 8, 9, 14, 21, 24 грудня;

Ламінування вій: 7, 10, 18, 23, 26 грудня;

Похід до косметолога: 3, 6, 9, 17, 20, 29 грудня.

Зверніть увагу на те, що ніякі косметичні процедури не можна проводити тоді, коли Місяць перебуває в Молодику чи Повні. У ці дні варто оминати будь-які процедури. Найкраще записуватися до майстрів у дати, коли Місяць росте.