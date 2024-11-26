Місяць начебто може впливати на життя людей, та якщо орієнтуватися на нього, можна передбачити, у які дні на вас очікуватиме успіх, а коли – невдача, повідомляє 24 Канал. Так можна вберегти себе від багатьох прикрих помилок, тож варто ознайомитися з детальним місячним календарем на грудень ще до початку місяця.

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Місячний календар на грудень 1 грудня Новий місяць 0 день 2 грудня Зростаючий місяць 1 день 3 грудня Зростаючий місяць 2 день 4 грудня Зростаючий місяць 3 день 5 грудня Зростаючий місяць 4 день 6 грудня Зростаючий місяць 5 день 7 грудня Зростаючий місяць 6 день 8 грудня Перша чверть 7 день 9 грудня Зростаючий місяць 8 день 10 грудня Зростаючий місяць 9 день 11 грудня Зростаючий місяць 10 день 12 грудня Зростаючий місяць 11 день 13 грудня Зростаючий місяць 12 день 14 грудня Зростаючий місяць 13 день 15 грудня Повний місяць 14 день 16 грудня Спадаючий місяць 15 день 17 грудня Спадаючий місяць 16 день 18 грудня Спадаючий місяць 17 день 19 грудня Спадаючий місяць 18 день 20 грудня Спадаючий місяць 19 день 21 грудня Спадаючий місяць 20 день 22 грудня Спадаючий місяць 21 день 23 грудня Остання чверть 23 день 24 грудня Остання чверть 24 день 25 грудня Спадаючий місяць 25 день 26 грудня Спадаючий місяць 26 день 27 грудня Спадаючий місяць 27 день 28 грудня Спадаючий місяць 28 день 29 грудня Спадаючий місяць 29 день 30 грудня Спадаючий місяць 29 день 31 грудня Новий місяць 0 день

Як фази Місяця у грудні впливають на людину?

Місячний цикл коротший за календарний місяць і триває всього 29 днів. І різні місячні цикли впливають на людей по-різному:

Молодик – символізує початок нового, дуже вдалий час для придумування планів та початку нових хобі.

– символізує початок нового, дуже вдалий час для придумування планів та початку нових хобі. Перша чверть – ідеальний час для продуктивної роботи, виконання поставлених задач та планів.

– ідеальний час для продуктивної роботи, виконання поставлених задач та планів. Повня – час для відпочинку, бо планувати нічого важливого на повний місяць не рекомендують.

– час для відпочинку, бо планувати нічого важливого на повний місяць не рекомендують. Остання чверть – час для підбиття підсумків та аналізу свого морального стану.

Які є вдалі та небезпечні дні у грудні?

У грудні на нас очікує кілька дуже сприятливих днів – а саме 1, 6 та 7 грудня. Також можна робити плани й на 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число, адже вони також вважаються загалом вдалими.

В деяких сферах будуть несприятливими такі дати – 2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29 грудні. А ось справді небезпечних днів всього два – 10 та 11 грудня. Їх краще витратити на відпочинок та релакс, і не будувати важливих планів.