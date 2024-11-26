Луна вроде бы может влиять на жизнь людей, и если ориентироваться на нее, можно предсказать, в какие дни вас будет ожидать успех, а когда – неудача, сообщает 24 Канал. Так можно уберечь себя от многих досадных ошибок, поэтому стоит ознакомиться с подробным лунным календарем на декабрь еще до начала месяца.

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Лунный календарь на декабрь 1 декабря Новый месяц 0 день 2 декабря Растущая луна 1 день 3 декабря Растущая луна 2 день 4 декабря Растущая луна 3 день 5 декабря Растущая луна 4 день 6 декабря Растущая луна 5 день 7 декабря Растущая луна 6 день 8 декабря Первая четверть 7 день 9 декабря Растущая луна 8 день 10 декабря Растущая луна 9 день 11 декабря Растущая луна 10 день 12 декабря Растущая луна 11 день 13 декабря Растущая луна 12 день 14 декабря Растущая луна 13 день 15 декабря Полнолуние 14 день 16 декабря Убывающая луна 15 день 17 декабря Убывающая луна 16 день 18 декабря Убывающая луна 17 день 19 декабря Убывающая луна 18 день 20 декабря Убывающая луна 19 день 21 декабря Убывающая луна 20 день 22 декабря Убывающая луна 21 день 23 декабря Последняя четверть 23 день 24 декабря Последняя четверть 24 день 25 декабря Убывающая луна 25 день 26 декабря Убывающая луна 26 день 27 декабря Убывающая луна 27 день 28 декабря Убывающая луна 28 день 29 декабря Убывающая луна 29 день 30 декабря Убывающая луна 29 день 31 декабря Новый месяц 0 день

Как фазы Луны в декабре влияют на человека?

Лунный цикл короче календарного месяца и длится всего 29 дней. И разные лунные циклы влияют на людей по-разному:

Новолуние – символизирует начало нового, очень удачное время для придумывания планов и начала новых хобби.

– символизирует начало нового, очень удачное время для придумывания планов и начала новых хобби. Первая четверть – идеальное время для продуктивной работы, выполнения поставленных задач и планов.

– идеальное время для продуктивной работы, выполнения поставленных задач и планов. Полная четверть – время для отдыха, потому что планировать ничего важного на полнолуние не рекомендуют.

– время для отдыха, потому что планировать ничего важного на полнолуние не рекомендуют. Последняя четверть – время для подведения итогов и анализа своего морального состояния.

Какие есть удачные и опасные дни в декабре?

В декабре нас ожидает несколько очень благоприятных дней – а именно 1, 6 и 7 декабря. Также можно делать планы и на 17, 21, 22, 25, 27, 28, 31 число, ведь они также считаются в целом удачными.

В некоторых сферах будут неблагоприятными такие даты – 2, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 29 декабря. А вот действительно опасных дней всего два – 10 и 11 декабря. Их лучше потратить на отдых и релакс, и не строить важных планов.