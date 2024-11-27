Календарь красоты на декабрь: лучшие дни для маникюра и различных процедур перед Новым годом

Благодаря фазам Луны можно определить удачные дни для стрижек, покупок и даже различных косметических процедур. Чтобы ваши процедуры хорошо проходили, советуем обращать внимание на декабрьский календарь, который подскажет, в какой день стоит идти к косметологу или nail-мастеру, а в какие дни от этой процедуры стоит отказаться.

Особое внимание на фазы Луны советуют обращать астрологи, пишет 24 Канал. Лунный календарь может стать вашим помощником в планировании многих процедур красоты. От фазы зависит то, как будут расти волосы, ногти, в каком состоянии будет кожа и как легко будут удаваться любые косметические манипуляции с лицом.

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Лунный календарь красоты на декабрь

В декабре девушки особенно активизируются перед Новым годом, чтобы успеть сделать все косметические процедуры. Это касается маникюра, педикюра, похода к парикмахеру или косметологу. Если вы уже планируете процедуры в начале декабря, то советуем вам выбрать для себя благоприятные дни.

Правильные даты обеспечат красоту ногтям и лишат ломкости, брови будут идеально выглядеть еще несколько недель после окрашивания, а стрижка будет прекрасно носиться, а волосы будут объемными и эффектными.

Выбрав неправильные даты для косметических процедур, волосы могут начать терять блеск, наращенные ресницы начнут чаще выпадать. Чтобы понять, какие дни являются удачными, а какие надо избегать – советуем обращать внимание на Фазы Луны.

Новолуние – 1 и 31 декабря;

Растущая Луна – со 2 по 14 декабря;

Полнолуние – 15 декабря;

Убывающая Луна – с 16 по 30 декабря.



Выбирайте в декабре правильные дни для процедур с волосами / Фото Pexels

Лучшие дни для косметических процедур в ноябре

Стрижка и окрашивание в правильные дни сделает волосы крепче и здоровее. И результат от процедуры будет достаточно приятным. Это касается всех косметических и beauty-сфер, поэтому рассказываем, в какие именно дни стоит записаться на процедуры.

Окрашивание волос: 8, 9, 11, 18, 20, 27 декабря;

Стрижка волос: 5, 7, 16, 22, 25 декабря;

Маникюр: 4, 6, 13, 17, 28 декабря;

Педикюр: 10, 12, 16, 19, 30 декабря;

Окрашивание бровей: 8, 9, 14, 21, 24 декабря;

Ламинирование ресниц: 7, 10, 18, 23, 26 декабря;

Поход к косметологу: 3, 6, 9, 17, 20, 29 декабря.

Обратите внимание на то, что никакие косметические процедуры нельзя проводить тогда, когда Луна находится в Новолунии или Полнолунии. В эти дни стоит обходить любые процедуры. Лучше всего записываться к мастерам в даты, когда Луна растет.