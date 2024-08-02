Коли записуватися на манікюр та робити косметичні процедури у серпні: місячний календар
За допомогою фаз Місяця можна визначити не лише час для посадки рослин, покупок чи стрижок, але й дізнатися, в які дні варто планувати похід до косметолога чи на манікюр. Традиційно, кожного місяця сприятливі та несприятливі дні є різними.
Місяць впливає на все живе на планеті, тому варто обов’язково звірятися з вдалими та небезпечними днями для різноманітних процедур, пишуть Поради 24.
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Місячний календар краси на серпень 2024
Чи помічали ви, що є дні, коли манікюр добре носиться, брови після фарбування не змиваються, шкіра після косметолога довго свіжа, а нарощені вії не обпадають. Все це залежить від фаз Місяця, в які ви робили конкретні процедури.
З урахуванням місячного календаря, радимо підібрати для себе сприятливі дати косметичних процедур на серпень.
Місячний календар косметичних процедур / Фото Pexels
Фази Місяця у серпні 2024 року
- Спадаючий Місяць: 1 – 3 серпня;
- Новий Місяць: 4 – 5 серпня;
- Зростаючий Місяць: 6 – 18 серпня;
- Повний Місяць: 19 – 20 серпня;
- Спадаючий Місяць: 21 – 31 серпня.
Коли робити косметичні процедури у серпні
Стрижка та фарбування волосся в правильний час не лише зробить його міцнішим та здоровішим, але й здатна вплинути на кілька інших важливих факторів: успіх, впевненість, покращення настрою та здоров’я. За місячним календарем є кілька дат, які найкраще підходять для походу до перукаря.
- Фарбування волосся: 8, 11, 14, 16 серпня;
- Стрижка волосся: 9, 13, 17, 18 серпня.
Будь-які маніпуляції з манікюром можна проводити у ці сприятливі дні: 4, 7, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 31 серпня. У ці дні можна укріпити нігті, щоб вони носились якомога довше. Несприятливими для манікюру вважаються у серпні кілька днів (6, 9, 12, 14, 29 серпня).
Для епіляції та депіляції підходять ці дати: 3 – 5, 12 – 14, 23 – 24, 30 серпня.
Лікувати зуби найкраще саме в ці дні: 3 – 5, 12 – 14, 20 числа. Для походу до косметолога сприятливими є 3 – 5, 10, 13 – 14, 17, 19 – 20 серпня.