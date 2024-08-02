Когда записываться на маникюр и делать косметические процедуры в августе: лунный календарь

С помощью фаз Луны можно определить не только время для посадки растений, покупок или стрижек, но и узнать, в какие дни стоит планировать поход к косметологу или на маникюр. Традиционно, каждый месяц благоприятные и неблагоприятные дни разные.

Луна влияет на все живое на планете, поэтому стоит обязательно сверяться с удачными и опасными днями для различных процедур, пишут Porady 24.

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Лунный календарь красоты на август 2024

Замечали ли вы, что есть дни, когда маникюр хорошо носится, брови после окрашивания не смываются, кожа после косметолога долго свежая, а наращенные ресницы не опадают. Все это зависит от фаз Луны, в которые вы делали конкретные процедуры.

С учетом лунного календаря, советуем подобрать для себя благоприятные даты косметических процедур на август.



Лунный календарь косметических процедур / Фото Pexels

Фазы Луны в августе 2024 года

Убывающая Луна : 1 – 3 августа;

: 1 – 3 августа; Новая Луна : 4 – 5 августа;

: 4 – 5 августа; Растущая Луна : 6 – 18 августа;

: 6 – 18 августа; Полнолуние : 19 – 20 августа;

: 19 – 20 августа; Убывающая Луна: 21 – 31 августа.

Когда делать косметические процедуры в августе

Стрижка и окрашивание волос в правильное время не только сделает их крепче и здоровее, но и способна повлиять на несколько других важных факторов: успех, уверенность, улучшение настроения и здоровья. По лунному календарю есть несколько дат, которые лучше всего подходят для похода к парикмахеру.

Окрашивание волос : 8, 11, 14, 16 августа;

: 8, 11, 14, 16 августа; Стрижка волос: 9, 13, 17, 18 августа.

Любые манипуляции с маникюром можно проводить в эти благоприятные дни: 4, 7, 12, 15, 18, 20, 25, 28, 31 августа. В эти дни можно укрепить ногти, чтобы они носились как можно дольше. Неблагоприятными для маникюра считаются в августе несколько дней (6, 9, 12, 14, 29 августа).

Для эпиляциипиляции и депиляции подходят эти даты: 3 – 5, 12 – 14, 23 – 24, 30 августа. Лечить зубы лучше всего именно в эти дни: 3 – 5, 12 – 14, 20 числа. Для похода к косметологу благоприятными являются 3 – 5, 10, 13 – 14, 17, 19 – 20 августа.