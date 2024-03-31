Всі події в космосі, за переконаннями астрологів, можуть серйозно позначатися на людях. І внаслідок цього у квітні будуть деякі дуже сприятливі та небезпечні дні. Коли саме – читайте у матеріалі Поради 24.

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Фази місяця в квітні та їх вплив на людину

Місячний цикл насправді коротший, ніж календарний місяць. Від одного молодика до наступного проходить всього 29 з половиною дня, і в цей період можна помітити сприятливі і несприятливі дні – все в залежності від тої фази, у які перебуває супутник Землі, Місяць.

Молодик. Перша місячна фаза символізує перезапуск та початок, а цей час буде найкращим для планування. Втім, починати безпосередньо роботу у цей період точно не варто.

Перша чверть Місяця. Цей період підходить для того, щоб якраз починати робити те, що ви запланували раніше.

Повня. В цей час Місяць перебуває на піку, і ви можете відчувати сильні емоції та навіть ставати імпульсивними. В цей час потрібно остерігатися необдуманих вчинків, і загалом ця фаза місяця вважається не надто сприятливою.

Остання чверть місяця. Це гарний період для того, щоб підбити підсумки, проаналізувати події та вчинки. Також у цей період ви можете зануритися в себе та подумати над тим, щоб позбутися усього непотрібного.

У квітні ці фази розподіляться так:

спадання Місяця – 1 – 7, 25 – 30 квітня;

зростання Місяця – 9 – 23 квітня;

повня – 24 квітня.

Сонячне затемнення також відбудеться у день повні – з 18:43 до 23:52 за київським часом.

Які є сприятливі та несприятливі дні:

Набільш сприятливими днями у квітні можна вважати 4, 11 та 25 числа. Натомість несприятливими будуть 8 та 24 квітня. Всі інші дні можна вважати нейтральними.

Також астрологи розраховують сприятливі дні для різноманітних починань: