Всі події в космосі, за переконаннями астрологів, можуть серйозно позначатися на людях. І внаслідок цього у квітні будуть деякі дуже сприятливі та небезпечні дні. Коли саме – читайте у матеріалі Поради 24.

Цікаво Місячний календар стрижок на квітень 2024: у які дні не можна стригти волосся

Місячний календар на квітень
1 квітня Спадаючий місяць 22 день
2 квітня Третя чверть 23 день
3 квітня Спадаючий місяць 24 день
4 квітня Спадаючий місяць 25 день
5 квітня Спадаючий місяць 26 день
6 квітня Спадаючий місяць 27 день
7 квітня Спадаючий місяць 28 день
8 квітня Спадаючий місяць 29 день
9 квітня Новий Місяць 1 день
10 квітня Зростаючий місяць 2 день
11 квітня Зростаючий місяць 3 день
12 квітня Зростаючий місяць 4 день
13 квітня Зростаючий місяць 5 день
14 квітня Зростаючий місяць 6 день
15 квітня Зростаючий місяць 7 день
16 квітня Перша чверть 8 день
17 квітня Перша чверть 9 день
18 квітня Зростаючий місяць 10 день
19 квітня Зростаючий місяць 11 день
20 квітня Зростаючий місяць 12 день
21 квітня Третя чверть 13 день
22 квітня Зростаючий місяць 14 день
23 квітня Зростаючий місяць 15 день
24 квітня Повний Місяць 16 день
25 квітня Спадаючий місяць 17 день
26 квітня Спадаючий місяць 18 день
27 квітня Спадаючий місяць 19 день
28 квітня Спадаючий місяць 20 день
29 квітня Спадаючий місяць 21 день
30 квітня Спадаючий місяць 22 день

Фази місяця в квітні та їх вплив на людину

Місячний цикл насправді коротший, ніж календарний місяць. Від одного молодика до наступного проходить всього 29 з половиною дня, і в цей період можна помітити сприятливі і несприятливі дні – все в залежності від тої фази, у які перебуває супутник Землі, Місяць.

Молодик. Перша місячна фаза символізує перезапуск та початок, а цей час буде найкращим для планування. Втім, починати безпосередньо роботу у цей період точно не варто.

Перша чверть Місяця. Цей період підходить для того, щоб якраз починати робити те, що ви запланували раніше.

Повня. В цей час Місяць перебуває на піку, і ви можете відчувати сильні емоції та навіть ставати імпульсивними. В цей час потрібно остерігатися необдуманих вчинків, і загалом ця фаза місяця вважається не надто сприятливою.

Остання чверть місяця. Це гарний період для того, щоб підбити підсумки, проаналізувати події та вчинки. Також у цей період ви можете зануритися в себе та подумати над тим, щоб позбутися усього непотрібного.

У квітні ці фази розподіляться так:

  • спадання Місяця – 1 – 7, 25 – 30 квітня;
  • зростання Місяця – 9 – 23 квітня;
  • повня – 24 квітня.

Сонячне затемнення також відбудеться у день повні – з 18:43 до 23:52 за київським часом.

Які є сприятливі та несприятливі дні:

Набільш сприятливими днями у квітні можна вважати 4, 11 та 25 числа. Натомість несприятливими будуть 8 та 24 квітня. Всі інші дні можна вважати нейтральними.

Також астрологи розраховують сприятливі дні для різноманітних починань:

  • робота – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
  • весілля – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
  • похід до стоматолога – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;
  • подорожі – 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28