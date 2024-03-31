Все события в космосе, по убеждениям астрологов, могут серьезно сказываться на людях. И вследствие этого в апреле будут некоторые очень благоприятные и опасные дни. Когда именно – читайте в материале Советы 24.

Интересно Лунный календарь стрижек на апрель 2024: в какие дни нельзя стричь волосы

Лунный календарь на апрель
1 апреля Убывающая луна 22 день
2 апреля Третья четверть 23 день
3 апреля Убывающая луна 24 день
4 апреля Убывающая луна 25 день
5 апреля Убывающая луна 26 день
6 апреля Убывающая луна 27 день
7 апреля Убывающая луна 28 день
8 апреля Убывающая луна 29 день
9 апреля Новая Луна 1 день
10 апреля Растущая луна 2 день
11 апреля Растущая луна 3 день
12 апреля Растущая луна 4 день
13 апреля Растущая луна 5 день
14 апреля Растущая луна 6 день
15 апреля Растущая луна 7 день
16 апреля Первая четверть 8 день
17 апреля Первая четверть 9 день
18 апреля Растущая луна 10 день
19 апреля Растущая луна 11 день
20 апреля Растущая луна 12 день
21 апреля Третья четверть 13 день
22 апреля Растущая луна 14 день
23 апреля Растущая луна 15 день
24 апреля Полнолуние 16 день
25 апреля Убывающая луна 17 день
26 апреля Убывающая луна 18 день
27 апреля Убывающая луна 19 день
28 апреля Убывающая луна 20 день
29 апреля Убывающая луна 21 день
30 апреля Убывающая луна 22 день

Фазы луны в апреле и их влияние на человека

Лунный цикл на самом деле короче, чем календарный месяц. От одного новолуния до следующего проходит всего 29 с половиной дня, и в этот период можно заметить благоприятные и неблагоприятные дни – все в зависимости от той фазы, в которые пребывает спутник Земли, Луна.

Новолуние. Первая лунная фаза символизирует перезапуск и начало, а это время будет лучшим для планирования. Впрочем, начинать непосредственно работу в этот период точно не стоит.

Первая четверть Луны. Этот период подходит для того, чтобы как раз начинать делать то, что вы запланировали ранее.

Полнолуние. В это время Луна находится на пике, и вы можете испытывать сильные эмоции и даже становиться импульсивными. В это время нужно остерегаться необдуманных поступков, и вообще эта фаза луны считается не слишком благоприятной.

Последняя четверть месяца. Это хороший период для того, чтобы подвести итоги, проанализировать события и поступки. Также в этот период вы можете погрузиться в себя и подумать над тем, чтобы избавиться от всего ненужного.

В апреле эти фазы распределятся так:

  • убывание Луны – 1 – 7, 25 – 30 апреля;
  • рост Луны – 9 – 23 апреля;
  • полнолуние – 24 апреля.

Солнечное затмение также произойдет в день полнолуния – с 18:43 до 23:52 по киевскому времени.

Какие есть благоприятные и неблагоприятные дни:

Наиболее благоприятными днями в апреле можно считать 4, 11 и 25 числа. Зато неблагоприятными будут 8 и 24 апреля. Все остальные дни можно считать нейтральными.

Также астрологи рассчитывают благоприятные дни для различных начинаний:

  • работа – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
  • свадьба – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
  • поход к стоматологу – 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;
  • путешествия – 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28