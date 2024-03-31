Все события в космосе, по убеждениям астрологов, могут серьезно сказываться на людях. И вследствие этого в апреле будут некоторые очень благоприятные и опасные дни. Когда именно – читайте в материале Советы 24.

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Фазы луны в апреле и их влияние на человека

Лунный цикл на самом деле короче, чем календарный месяц. От одного новолуния до следующего проходит всего 29 с половиной дня, и в этот период можно заметить благоприятные и неблагоприятные дни – все в зависимости от той фазы, в которые пребывает спутник Земли, Луна.

Новолуние. Первая лунная фаза символизирует перезапуск и начало, а это время будет лучшим для планирования. Впрочем, начинать непосредственно работу в этот период точно не стоит.

Первая четверть Луны. Этот период подходит для того, чтобы как раз начинать делать то, что вы запланировали ранее.

Полнолуние. В это время Луна находится на пике, и вы можете испытывать сильные эмоции и даже становиться импульсивными. В это время нужно остерегаться необдуманных поступков, и вообще эта фаза луны считается не слишком благоприятной.

Последняя четверть месяца. Это хороший период для того, чтобы подвести итоги, проанализировать события и поступки. Также в этот период вы можете погрузиться в себя и подумать над тем, чтобы избавиться от всего ненужного.

В апреле эти фазы распределятся так:

убывание Луны – 1 – 7, 25 – 30 апреля;

рост Луны – 9 – 23 апреля;

полнолуние – 24 апреля.

Солнечное затмение также произойдет в день полнолуния – с 18:43 до 23:52 по киевскому времени.

Какие есть благоприятные и неблагоприятные дни:

Наиболее благоприятными днями в апреле можно считать 4, 11 и 25 числа. Зато неблагоприятными будут 8 и 24 апреля. Все остальные дни можно считать нейтральными.

Также астрологи рассчитывают благоприятные дни для различных начинаний: