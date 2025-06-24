Не плануйте нічого на ці 3 дні липня: вони притягують невдачу за місячним календарем
- Астрологи вважають, що рух Місяця впливає на визначення сприятливих і несприятливих днів.
- Фази Місяця можуть вказувати, які дні будуть вдалими, а в які слід бути обережним.
Астрологи переконані, що за рухом об'єктів у космосі, зокрема Місяця, можна визначити долю людини, а також з'ясувати сприятливі та несприятливі дні на найближчі місяці.
Фази Місяця мають безпосередній вплив на людське життя – вони визначають, які дні будуть вдалими, а в які краще поберегтися. Тож 24 Канал ділиться детальним місячним календарем на липень, аби ви вбереглися від прикрих помилок.
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|1 липня
|Новий місяць
|5 день
|2 липня
|Зростаючий місяць
|6 день
|3 липня
|Перша чверть
|7 день
|4 липня
|Зростаючий місяць
|8 день
|5 липня
|Зростаючий місяць
|9 день
|6 липня
|Зростаючий місяць
|10 день
|7 липня
|Зростаючий місяць
|11 день
|8 липня
|Зростаючий місяць
|12 день
|9 липня
|Зростаючий місяць
|13 день
|10 липня
|Зростаючий місяць
|14 день
|11 липня
|Повня
|15 день
|12 липня
|Спадаючий місяць
|16 день
|13 липня
|Спадаючий місяць
|17 день
|14 липня
|Спадаючий місяць
|18 день
|15 липня
|Спадаючий місяць
|19 день
|16 липня
|Спадаючий місяць
|20 день
|17 липня
|Спадаючий місяць
|21 день
|18 липня
|Остання чверть
|22 день
|19 липня
|Остання чверть
|23 день
|20 липня
|Спадаючий місяць
|24 день
|21 липня
|Спадаючий місяць
|25 день
|22 липня
|Спадаючий місяць
|26 день
|23 липня
|Спадаючий місяць
|27 день
|24 липня
|Спадаючий місяць
|28 день
|25 липня
|Молодик
|29 день
|26 липня
|Зростаючий місяць
|0 день
|27 липня
|Зростаючий місяць
|1 день
|28 липня
|Зростаючий місяць
|2 день
|29 липня
|Зростаючий місяць
|3 день
|30 липня
|Зростаючий місяць
|4 день
|31 липня
|Зростаючий місяць
|5 день
Як фази Місяця у липні впливають на людей?
Місячний цикл дещо відрізняється від календарного місяця, і триває всього 29 днів. Також він ділиться на чотири фази, які зовсім по-різному впливають на самопочуття людей.
- Молодик – цей час символізує початок усього нового. Саме тоді, коли місяць у молодику, радять створювати нові проєкти та плани, домовлятися про зустрічі з друзями тощо.
- Перша чверть – ідеальний час для продуктивності. Спробуйте використати ці дні для того, аби втілити у життя попередні плани.
- Повня – цей час езотерики та астрологи вважають небезпечним, тож нічого важливого планувати не варто. Приділіть цей час відпочинку, часу з родиною тощо.
- Остання чверть – ідеальна можливість підбити підсумки та проаналізувати місяць та свій моральний стан.
Які є сприятливі та несприятливі дні у липні?
У липні більшість днів будуть вдалими та принесуть успіх. Втім, є дати, коли варто все ж бути обережними.
Найбільш сприятливі дні – це 1, 2 та 22 липня. Нейтральними вважаються 3, 10, 17, 18, 26 та 30 липня.
Але на 19, 20 та 29 липня краще нічого не планувати – ці дні можуть принести невдачу та розчарування.