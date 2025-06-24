Не плануйте нічого на ці 3 дні липня: вони притягують невдачу за місячним календарем

Фази Місяця мають безпосередній вплив на людське життя – вони визначають, які дні будуть вдалими, а в які краще поберегтися. Тож 24 Канал ділиться детальним місячним календарем на липень, аби ви вбереглися від прикрих помилок.

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Місячний календар на липень 1 липня Новий місяць 5 день 2 липня Зростаючий місяць 6 день 3 липня Перша чверть 7 день 4 липня Зростаючий місяць 8 день 5 липня Зростаючий місяць 9 день 6 липня Зростаючий місяць 10 день 7 липня Зростаючий місяць 11 день 8 липня Зростаючий місяць 12 день 9 липня Зростаючий місяць 13 день 10 липня Зростаючий місяць 14 день 11 липня Повня 15 день 12 липня Спадаючий місяць 16 день 13 липня Спадаючий місяць 17 день 14 липня Спадаючий місяць 18 день 15 липня Спадаючий місяць 19 день 16 липня Спадаючий місяць 20 день 17 липня Спадаючий місяць 21 день 18 липня Остання чверть 22 день 19 липня Остання чверть 23 день 20 липня Спадаючий місяць 24 день 21 липня Спадаючий місяць 25 день 22 липня Спадаючий місяць 26 день 23 липня Спадаючий місяць 27 день 24 липня Спадаючий місяць 28 день 25 липня Молодик 29 день 26 липня Зростаючий місяць 0 день 27 липня Зростаючий місяць 1 день 28 липня Зростаючий місяць 2 день 29 липня Зростаючий місяць 3 день 30 липня Зростаючий місяць 4 день 31 липня Зростаючий місяць 5 день

Як фази Місяця у липні впливають на людей?

Місячний цикл дещо відрізняється від календарного місяця, і триває всього 29 днів. Також він ділиться на чотири фази, які зовсім по-різному впливають на самопочуття людей.

Молодик – цей час символізує початок усього нового. Саме тоді, коли місяць у молодику, радять створювати нові проєкти та плани, домовлятися про зустрічі з друзями тощо.

– цей час символізує початок усього нового. Саме тоді, коли місяць у молодику, радять створювати нові проєкти та плани, домовлятися про зустрічі з друзями тощо. Перша чверть – ідеальний час для продуктивності. Спробуйте використати ці дні для того, аби втілити у життя попередні плани.

– ідеальний час для продуктивності. Спробуйте використати ці дні для того, аби втілити у життя попередні плани. Повня – цей час езотерики та астрологи вважають небезпечним, тож нічого важливого планувати не варто. Приділіть цей час відпочинку, часу з родиною тощо.

– цей час езотерики та астрологи вважають небезпечним, тож нічого важливого планувати не варто. Приділіть цей час відпочинку, часу з родиною тощо. Остання чверть – ідеальна можливість підбити підсумки та проаналізувати місяць та свій моральний стан.

Які є сприятливі та несприятливі дні у липні?

У липні більшість днів будуть вдалими та принесуть успіх. Втім, є дати, коли варто все ж бути обережними.

Найбільш сприятливі дні – це 1, 2 та 22 липня. Нейтральними вважаються 3, 10, 17, 18, 26 та 30 липня.

Але на 19, 20 та 29 липня краще нічого не планувати – ці дні можуть принести невдачу та розчарування.