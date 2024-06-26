Фази Місяця мають помітний вплив на наше життя, пишуть Поради 24. Саме тому дуже важливо звертати на них увагу та визначати для себе оптимальні дні стрижок, саджання овочів на городі чи здійснення покупок.

Зверніть увагу Остерігайтеся цих 5 небезпечних днів: місячний календар на липень

За місячним календарем, якщо здійснити покупки в правильний день, то вони будуть вдалими та довше прослужать, а от в несприятливі дні не варто нічого купувати, оскільки ви лише втратите гроші, а речі швидко зіпсуються чи поламаються.

Місячний календар покупок на липень

Щоб покупки змогли вас тішити якомога довше, робіть їх у сприятливі дні. Енергетична фаза Місяця призведе до того, що ви придбаєте річ на акції, отримаєте вдвічі більше користі від покупок чи знайдете в магазині те, що давно шукали.

Найкраще робити покупки в Новий Місяць. Він добре впливає на енергетичне поле людини та залучає нові можливості. У цей період можна купувати будь-який одяг, косметику, меблі чи техніку. За словами астрологів, у цей час корисно планувати відпустку та навіть купувати квитки на потяг чи літак.



Названо найкращі дні для шопінгу / Фото Pexels

Бути обережними з покупками треба під час Повного Місяця. Загалом Повня має дещо негативний вплив на людину, тому від будь-яких покупок краще відмовитися, якщо у них немає нагальної потреби. Витрати варто перенести на інший день, бо придбані товари вам перестануть подобатися дуже швидко.

Спадний Місяць підходить для покупок, але треба бути дуже обережними, бо в цей час хочеться купити зайвих речей, які вам будуть непотрібними. Астрологи радять підходити до покупок зважено та керуватися лише списком речей, які вам дійсно необхідні.

Найкращим часом для покупок є фаза Згасаючого Місяця. У цей період можете купувати все, що вам заманеться. Витрачені кошти принесуть задоволення та подарують позитивні емоції. Окрім того, з фінансами вам буде щастити на роботі.