Фазы Луны имеют заметное влияние на нашу жизнь, пишут Porady 24. Именно поэтому очень важно обращать на них внимание и определять для себя оптимальные дни стрижек, посадки овощей на огороде или совершения покупок.

Обратите внимание Остерегайтесь этих 5 опасных дней: лунный календарь на июль

По лунному календарю, если совершить покупки в правильный день, то они будут удачными и дольше прослужат, а вот в неблагоприятные дни не стоит ничего покупать, поскольку вы только потеряете деньги, а вещи быстро испортятся или поломаются.

Лунный календарь покупок на июль

Чтобы покупки смогли вас радовать как можно дольше, делайте их в благоприятные дни. Энергетическая фаза Луны приведет к тому, что вы приобретете вещь по акции, получите вдвое больше пользы от покупок или найдете в магазине то, что давно искали.

Лучше всего делать покупки в Новолуние. Она хорошо влияет на энергетическое поле человека и привлекает новые возможности. В этот период можно покупать любую одежду, косметику, мебель или технику. По словам астрологов, в это время полезно планировать отпуск и даже покупать билеты на поезд или самолет.

Названы самые лучшие дни для шопинга
Названы лучшие дни для шопинга / Фото Pexels

Быть осторожными с покупками надо во время Полнолуния. В общем Полнолуние имеет несколько негативное влияние на человека, поэтому от любых покупок лучше отказаться, если в них нет необходимости. Расходы стоит перенести на другой день, потому что приобретенные товары вам перестанут нравиться очень быстро.

Убывающая Луна подходит для покупок, но надо быть очень осторожными, потому что в это время хочется купить лишних вещей, которые вам будут ненужными. Астрологи советуют подходить к покупкам взвешенно и руководствоваться только списком вещей, которые вам действительно необходимы.

Лучшим временем для покупок является фаза Угасающей Луны. В этот период можете покупать все, что вам заблагорассудится. Потраченные средства принесут удовольствие и подарят положительные эмоции. Кроме того, с финансами вам будет везти на работе.

Лунный календарь на июль
1 июля Убывающая луна 24 день
2 июля Убывающая луна 25 день
3 июля Угасающая луна 26 день
4 июля Угасающая луна 27 день
5 июля Угасающая луна 28 день
6 июля Новая луна 29 день
7 июля Растущая луна 0 день
8 июля Растущая луна 1 день
9 июля Растущая луна 2 день
10 июля Растущая луна 3 день
11 июля Растущая луна 4 день
12 июля Растущая луна 5 день
13 июля Растущая луна 6 день
14 июля Первая четверть 7 день
15 июля Растущая луна 8 день
16 июля Растущая луна 9 день
17 июля Растущая луна 10 день
18 июля Растущая луна 11 день
19 июля Растущая луна 12 день
20 июля Растущая луна 13 день
21 июля Полнолуние 14 день
22 июля Убывающая луна 15 день
23 июля Убывающая луна 16 день
24 июля Убывающая луна 17 день
25 июля Убывающая луна 18 день
26 июля Убывающая луна 19 день
27 июля Убывающая луна 20 день
28 июля Убывающая луна 21 день
29 июля Последняя четверть 22 день
30 июля Убывающая луна 23 день
31 июля Убывающая луна 24 день