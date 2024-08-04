На коли запланувати великі покупки: місячний календар на серпень 2024

Виявляється, Місяць і його фази можуть вказати на вдалі та невдалі дні у різних починаннях та роботах. І орієнтуватися на місячний календар можна й тоді, коли плануєте великі покупки.

Зірки можуть розповідати не тільки про долю, але й допоможуть впоратися із різноманітними життєвими ситуаціями. І якщо ви хочете обрати ідеальний час для тієї чи іншої покупки, Поради 24 приготували детальний місячний календар на серпень.

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Коли робити покупки в серпні

1 – 2 серпня. Сприятливий час для покупки подарунків, проте потрібно утриматися від того, аби робити справді важливі покупки. Також спробуйте відкласти прийняття рішень про важливі й дорогі речі.

3 – 5 серпня. Невдалий час для більшості покупок. Краще утриматися від надмірних витрат грошей та притримати плани щодо масштабних покупок.

6 – 10 серпня. Ці дні вважаються дуже вдалими для більшості покупок. Якщо ви планували придбати якусь річ протягом тривалого часу, тоді не варто зволікати – кращої можливості здійснити бажане годі й шукати.

11 – 12 серпня. Ці дні вважаються нейтральними для покупок. Це гарний час для того, аби купити щось для дому, проте спробуйте обдумувати важливість речі перед тим, як витрачати на неї гроші.

13 – 15 серпня. Невдалий день для більшості покупок. Можна купити тільки ті речі, які потрібні терміново, але решту покупок відкласти на кращий час.

16 – 17 серпня. Нейтральний день – ви можете здійснити усі покупки, і ці речі виявляться вдалими та будуть слугувати вам протягом тривалого часу. Перед тим, як відправлятися до магазину, варто скласти список, аби нічого не забути.

18 – 19 серпня. Вдалий час для покупок. Ці дні неквапливі, тож перед тим, як діставати гроші, походіть по різних магазинах та пошукайте найкращий варіант з усіх можливих.

20 – 21 серпня. Сприятливий час для усіх покупок, які вам потрібно здійснити.

22 – 23 серпня. Не надто вдалий час для того, аби витрачати гроші. Втім, в ці дні ви можете купити косметику та пригледіти речі на майбутнє, але не поспішайте купувати їх одразу, адже обставини ще можуть змінитися.

24 – 25 серпня. Чудовий час для того, аби зробити потрібні покупки. Дні сприяють тому, щоб ви придбали все, що буде радувати та дарувати тепло. Саме час підшукати светри, одяг, ювелірні вироби чи світильники для дому.

26 – 27 серпня. Утримайтеся від покупок усього, що може нести руйнування – навіть якщо це звичайний кухонний ніж. Єдине, що можна відносно спокійно купувати у цей період – це спортивний інвентар: тренажери, штанги, гантелі.

28 – 30 серпня. Астрологи переконані, що цей день ідеально підходить для того, аби купити омріяні квитки на відпочинок. Також можна придбати щось у свою колекцію та книги.

31 серпня. Не варто в цей день робити великі покупки, адже вони можуть виявитися невдалими.