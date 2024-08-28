Фаза Місяця має помітний вплив на наше життя, пишуть Поради 24. Часом у вирі подій ми можемо цього й не помічати, але бувають дні, коли все падає з рук, а покупки є невдалими. Буває й по-іншому, коли все йде просто бездоганно і вдається все, що ми собі плануємо. На це прямо впливають місячні дні, на які треба звертати увагу.

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Якщо вам треба придбати додому телевізор, пилосос чи пральну машинку, то краще скористайтеся місячним календарем, щоб знати, в які саме дні варто поспішати в магазин.

Згідно з місячним календарем, якщо здійснити покупки в правильний день, то товари довго прослужать, а от несприятливі дні призведуть до поломки, тож ви лише надарма витратите гроші.

Кожного місяця є кілька фаз: новий, повний, спадний та згасаючий. Керуючись ними, ви зможете визначити, коли саме варто робити покупки, а коли від них треба відмовитися.



Названо найкращі та найгірші дні для покупок / Фото Pexels

Місячний календар покупок на вересень

Астрологи радять здійснювати покупки в Новий Місяць. Він добре впливає на всі сфери людського життя, дарує нові можливості, покращує фінансовий стан та дозволяє отримувати багато приємних моментів. Це стосується і покупок. У Новий Місяць можете купувати будь-який одяг, косметику, меблі, техніку та будь-що інше. У цей час навіть варто планувати відпустку та купувати квитки, оскільки можете натрапити на хорошу знижку.

З настанням Повного Місяця варто проявляти певну обережність. Цей період не є сильно небезпечним, але таки має певний вплив на людину. Вона стає вразливою, не здатна оцінити всі ризики, тому може здійснити імпульсивну покупку, про яку згодом пожаліє. Тому, якщо бачите в календарі Повний Місяць, покупку товарів краще перенести на інший день.

Обережними треба бути під час Спадного Місяця, оскільки чомусь саме в цей період хочеться накупити багато зайвих речей, які з часом можуть здатися непотрібними. Просто випишіть на аркуш все, що вам треба купити, а вже після того, як Спадний Місяць пройде й передивіться, що саме вам з цього є потрібним.

Астрологи кажуть, що вдалим для покупок є фаза Згасаючого Місяця. Тут вже можете купувати все, що вам заманеться. Всі витрачені кошти подарують позитивні та гарні емоції та швидко до вас повернуться. Та й з фінансами на роботі все буде складатися якнайкраще.