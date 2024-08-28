Фаза Луны имеет заметное влияние на нашу жизнь, пишут Porady 24. Иногда в водовороте событий мы можем этого и не замечать, но бывают дни, когда все падает из рук, а покупки являются неудачными. Бывает и по-другому, когда все идет просто безупречно и удается все, что мы себе планируем. На это прямо влияют лунные дни, на которые надо обращать внимание.

Обратите внимание Когда в сентябре 2024 стоит сменить прическу, а в какие дни – нельзя: лунный календарь стрижек

Если вам надо приобрести домой телевизор, пылесос или стиральную машинку, то лучше воспользуйтесь лунным календарем, чтобы знать, в какие именно дни стоит спешить в магазин.

Согласно лунному календарю, если осуществить покупки в правильный день, то товары долго прослужат, а вот неблагоприятные дни приведут к поломке, поэтому вы только зря потратите деньги.

Каждого месяца есть несколько фаз: новый, полный, убывающий и угасающий. Руководствуясь ими, вы сможете определить, когда именно стоит делать покупки, а когда от них надо отказаться.



Названы лучшие и худшие дни для покупок / Фото Pexels

Лунный календарь покупок на сентябрь

Астрологи советуют совершать покупки в Новая Луна. Она хорошо влияет на все сферы человеческой жизни, дарит новые возможности, улучшает финансовое состояние и позволяет получать много приятных моментов. Это касается и покупок. В Новолуние можете покупать любую одежду, косметику, мебель, технику и любое другое. В это время даже стоит планировать отпуск и покупать билеты, поскольку можете наткнуться на хорошую скидку.

С наступлением Полнолуния стоит проявлять определенную осторожность. Этот период не является сильно опасным, но таки имеет определенное влияние на человека. Он становится уязвимым, не способен оценить все риски, поэтому может совершить импульсивную покупку, о которой впоследствии пожалеет. Поэтому, если видите в календаре Полнолуние, покупку товаров лучше перенести на другой день.

Осторожными надо быть во время Убывающей Луны, поскольку почему-то именно в этот период хочется накупить много лишних вещей, которые со временем могут показаться ненужными. Просто выпишите на лист все, что вам надо купить, а уже после того, как убывающая Луна пройдет и пересмотрите, что именно вам из этого нужно.

Астрологи говорят, что удачным для покупок является фаза Убывающей Луны. Здесь уже можете покупать все, что вам заблагорассудится. Все потраченные средства подарят положительные и хорошие эмоции и быстро к вам вернутся. И с финансами на работе все будет складываться наилучшим образом.