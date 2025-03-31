Заборонені дні завжди припадають на Молодий Місяць чи Повню, пише 24 Канал. За допомогою місячного календаря вдасться визначити оптимальні дні для посадки та пересадки кімнатних рослин, враховуючи фази Місяця.

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Коли садити кімнатні рослини у квітні

За місячним календарем на квітень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня;

: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня; Повня – 13 квітня;

– 13 квітня; Спадний Місяць : 14 – 27 квітня;

: 14 – 27 квітня; Молодик – 28 квітня.

Несприятливими днями для посадки та пересадки рослин є період Молодика та Повного Місяця. У квітні 2025 року Повний Місяць припадає на 13 квітня, а Молодик на 28 квітня.

Згідно з місячним посівним календарем на 2025 рік, сприятливими днями для посадки та пересадки кімнатних рослин у квітні є: 3 – 5, 7 – 10, 13 – 15, 17 – 20, 22 – 25 квітня.



Календар посадки та пересадки рослин / Фото Pexels

Враховуючи ці дати, плануйте посадку та пересадку кімнатних рослин у сприятливі дні, уникаючи періодів Молодика та Повного Місяця, щоб забезпечити здоровий ріст та розвиток рослин.

У квітні розпочинається гаряча пора саджання овочів у відкритий ґрунт. Для того, щоб урожай був хорошим, а всі овочі добре вродили, варто звернутися до посівного календаря на квітень. Більше про нього читайте в нашому матеріалі.

Квітень – ідеальний час для пересадки квітів та кімнатних рослин, які погано почуваються в тісних горщиках зі збіднілим та виснаженим ґрунтом. Період місяця, що росте, сприяє активному зростанню наземної частини. На Спадному Місяці більше розвивається коренева система, а надземна частина росте повільніше.