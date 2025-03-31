Запрещенные дни всегда приходятся на Молодую Луну или Полнолуние, пишет 24 Канал. С помощью лунного календаря удастся определить оптимальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, учитывая фазы Луны.

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Когда сажать комнатные растения в апреле

По лунному календарю на апрель 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;

: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля; Полнолуние – 13 апреля;

– 13 апреля; Убывающая Луна : 14 – 27 апреля;

: 14 – 27 апреля; Новолуние – 28 апреля.

Неблагоприятными днями для посадки и пересадки растений является период Новолуния и Полнолуния. В апреле 2025 года Полнолуние приходится на 13 апреля, а Новолуние на 28 апреля.

Согласно лунному посевному календарю на 2025 год, благоприятными днями для посадки и пересадки комнатных растений в апреле являются: 3 – 5, 7 – 10, 13 – 15, 17 – 20, 22 – 25 апреля.



Календарь посадки и пересадки растений / Фото Pexels

Учитывая эти даты, планируйте посадку и пересадку комнатных растений в благоприятные дни, избегая периодов Новолуния и Полнолуния, чтобы обеспечить здоровый рост и развитие растений.

В апреле начинается горячая пора посадки овощей в открытый грунт. Для того, чтобы урожай был хорошим, а все овощи хорошо уродили, стоит обратиться к посевному календарю на апрель. Больше о нем читайте в нашем материале.

Апрель – идеальное время для пересадки цветов и комнатных растений, которые плохо чувствуют себя в тесных горшках с обедневшим и истощенным грунтом. Период месяца, растущего, способствует активному росту наземной части. На убывающей Луне больше развивается корневая система, а надземная часть растет медленнее.