Запрещенные дни всегда приходятся на Молодую Луну или Полнолуние, пишет 24 Канал. С помощью лунного календаря удастся определить оптимальные дни для посадки и пересадки комнатных растений, учитывая фазы Луны.
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Когда сажать комнатные растения в апреле
По лунному календарю на апрель 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:
- Растущая Луна: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;
- Полнолуние – 13 апреля;
- Убывающая Луна: 14 – 27 апреля;
- Новолуние – 28 апреля.
Неблагоприятными днями для посадки и пересадки растений является период Новолуния и Полнолуния. В апреле 2025 года Полнолуние приходится на 13 апреля, а Новолуние на 28 апреля.
Согласно лунному посевному календарю на 2025 год, благоприятными днями для посадки и пересадки комнатных растений в апреле являются: 3 – 5, 7 – 10, 13 – 15, 17 – 20, 22 – 25 апреля.
Календарь посадки и пересадки растений / Фото Pexels
Учитывая эти даты, планируйте посадку и пересадку комнатных растений в благоприятные дни, избегая периодов Новолуния и Полнолуния, чтобы обеспечить здоровый рост и развитие растений.
В апреле начинается горячая пора посадки овощей в открытый грунт. Для того, чтобы урожай был хорошим, а все овощи хорошо уродили, стоит обратиться к посевному календарю на апрель. Больше о нем читайте в нашем материале.
Апрель – идеальное время для пересадки цветов и комнатных растений, которые плохо чувствуют себя в тесных горшках с обедневшим и истощенным грунтом. Период месяца, растущего, способствует активному росту наземной части. На убывающей Луне больше развивается корневая система, а надземная часть растет медленнее.