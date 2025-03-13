Для того, чтобы ваши помидоры выросли быстро и дали обильный и качественный урожай, рассаду нужно высадить не только вовремя, но и по всем правилам, сообщает 24 Канал.

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Когда высаживать помидоры на рассаду?

Первое, что нужно учесть, чтобы выяснить, когда же сажать помидоры – это их сорт. Ранние помидоры созревают быстрее, среднеспелые – чуть позже, а позднеспелые требуют больше всего времени для созревания. Кроме того, опытные огородники знают, что нужно также учесть и фазу Луны для идеальной посадки рассады.

Учитывайте, что для теплиц семена на рассаду можно сеять даже в январе. Но для огорода обычно рассаду сеют в феврале – апреле.

В марте удачными датами для посева рассады помидоров будут 4-5, 9-10, 15-16, 21-22 числа.

Зато в апреле рассаду помидоров желательно высевать 4 – 5 апреля.



Рассаду помидоров стоит сеять в удачные дни / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали о идеальных датах для посева различной рассады по лунному календарю на март.

Как выбирать семена помидоров на рассаду?

В этой задаче лучше всего будет довериться профессионалам – покупайте семена в фирменных магазинах, чтобы быть уверенными, что они качественные.

При покупке семян внимательно осмотрите упаковку: она должна быть целой и герметичной, чтобы внутрь не попадала вода, что приведет к порче посевного материала. Также обратите внимание и на качество печати: надежные агрофирмы и фасовать товар в дорогую упаковку.

Проверяйте срок годности семян – он нанесен штемпелем на упаковке. Впрочем, если дата написана от руки – семена могут иметь сомнительное качество или быть подделкой.

Перед тем, как сеять семена, нужно также подготовить почву для вашей рассады – смесь можно сделать самостоятельно, и лучше купить готовый торфяной субстрат в специализированном магазине.