Стережіться цих несприятливих дат: місячний календар на серпень 2024

Астрологи переконані, що на стан людини можуть впливати не тільки речі навколо нас, але й космічні тіла. Тож якщо ви плануєте серйозні рішення на наступний місяць, тоді краще заздалегідь узгодити їх з фазою Місяця.

Фази Місяця впливають не тільки на припливи та відпливи, але й на стан та самопочуття людини. І в серпні на нас очікує кілька дуже вдалих та небезпечних днів. Тож для того, щоб місяць не приніс зайвих неприємних сюрпризів, краще запам'ятати дати, в які варто бути особливо обережними. Поради 24 підготували детальний місячний календар на серпень.

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Місячний календар на серпень 1 серпня Спадаючий місяць 25 день 2 серпня Спадаючий місяць 26 день 3 серпня Згасаючий місяць 27 день 4 серпня Новий Місяць 28 день 5 серпня Новий Місяць 0 день 6 серпня Зростаючий місяць 1 день 7 серпня Зростаючий місяць 2 день 8 серпня Зростаючий місяць 3 день 9 серпня Зростаючий місяць 4 день 10 серпня Зростаючий місяць 5 день 11 серпня Зростаючий місяць 6 день 12 серпня Перша чверть 7 день 13 серпня Зростаючий місяць 8 день 14 серпня Зростаючий місяць 9 день 15 серпня Зростаючий місяць 10 день 16 серпня Зростаючий місяць 11 день 17 серпня Зростаючий місяць 12 день 18 серпня Зростаючий місяць 13 день 19 серпня Зростаючий місяць 14 день 20 серпня Повний місяць 15 день 21 серпня Спадаючий місяць 16 день 22 серпня Спадаючий місяць 17 день 23 серпня Спадаючий місяць 18 день 24 серпня Спадаючий місяць 19 день 25 серпня Спадаючий місяць 20 день 26 серпня Спадаючий місяць 21 день 27 серпня Остання чверть 22 день 28 серпня Спадаючий місяць 23 день 29 серпня Спадаючий місяць 24 день 30 серпня Спадаючий місяць 25 день 31 серпня Спадаючий місяць 26 день

Вплив Місяця на людину

Місяць може по-різному впливати на стан людини, і все залежить від його фази. Наприклад, вважається, що Новий Місяць – це ідеальний час для того, щоб подумати над початком нових справ, задумів, творчих ідей. Та втілювати їх відразу не варто – для цього ідеально підійде фаза Зростаючого місяця.

У Повню люди стають більш схильними до швидких, необдуманих рішень, тож вам потрібно бути максимально обережними, щоб згодом про них не пожалкувати. Натомість Перша чверть буде найбільш продуктивним часом, тож астрологи радять використати його з максимальною користю.

Остання чверть Місяця вважається гарним часом для рефлексії, підбиття підсумків.

Які є вдалі й небезпечні дні у серпні

Цього місяця потрібно добре використати сприятливий період – з 6 по 18 серпня. Місяць зростає, тож потрібно реалізувати усі свої задуми й плани. А найбільш успішними будуть такі дати: 6, 10 – 11, 14, 18, 21, 25.

Натомість серед небезпечних днів у серпні – 1, 7, 9, 13, 16, 31 число. Також потрібно бути обережними в період Нового Місяця (4 – 5) та у Повню.