Астрологи переконані, що Місяць може серйозно впливати на настрій людей, їхні успіхи та невдачі, повідомляє 24 Канал. І завдяки йому можна передбачити, які дні стануть для вас вдалими, а у які потрібно поберегтися, щоб уникнути негараздів.
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Як фази Місяця у грудні впливають на людину?
Місячний цикл, на відміну від календарного місяця, коротший – він триває всього 29 днів. І різні фази Місяця можуть впливати на людину по-різному.
- Молодик – це початок нового, і вважається досить вдалим часом для складання планів, початку нових завдань та хобі.
- Перша чверть – час для продуктивної роботи, виконання задач та планів.
- Повня – це не найкращий час для важливих завдань. Краще відпочити та присвятити час собі.
- Остання чверть – це час для підбиття підсумків та аналізу свого морального стану.
Зважайте на те, що у січні є 3 дні, які є досить несприятливими, і на них не варто планувати нічого серйозного та важливого: 6, 7 та 14 січня. Але й вдалих днів вистачає – це 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа.