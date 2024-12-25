Астрологи переконані, що Місяць може серйозно впливати на настрій людей, їхні успіхи та невдачі, повідомляє 24 Канал. І завдяки йому можна передбачити, які дні стануть для вас вдалими, а у які потрібно поберегтися, щоб уникнути негараздів.

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Місячний календар на січень 1 січня Новий місяць 1 день 2 січня Зростаючий місяць 2 день 3 січня Зростаючий місяць 3 день 4 січня Зростаючий місяць 4 день 5 січня Зростаючий місяць 5 день 6 січня Зростаючий місяць 6 день 7 січня Перша чверть 7 день 8 січня Зростаючий місяць 8 день 9 січня Зростаючий місяць 9 день 10 січня Зростаючий місяць 10 день 11 січня Зростаючий місяць 11 день 12 січня Зростаючий місяць 12 день 13 січня Зростаючий місяць 13 день 14 січня Повний Місяць 14 день 15 січня Спадаючий місяць 15 день 16 січня Спадаючий місяць 16 день 17 січня Спадаючий місяць 17 день 18 січня Спадаючий місяць 18 день 19 січня Спадаючий місяць 19 день 20 січня Спадаючий місяць 20 день 21 січня Спадаючий місяць 21 день 22 січня Остання чверть 22 день 23 січня Спадаючий місяць 23 день 24 січня Спадаючий місяць 24 день 25 січня Спадаючий місяць 25 день 26 січня Спадаючий місяць 26 день 27 січня Спадаючий місяць 27 день 28 січня Спадаючий місяць 28 день 29 січня Новий місяць 0 день 30 січня Спадаючий місяць 1 день 31 січня Спадаючий місяць 2 день

Як фази Місяця у грудні впливають на людину?

Місячний цикл, на відміну від календарного місяця, коротший – він триває всього 29 днів. І різні фази Місяця можуть впливати на людину по-різному.

Молодик – це початок нового, і вважається досить вдалим часом для складання планів, початку нових завдань та хобі.

– це початок нового, і вважається досить вдалим часом для складання планів, початку нових завдань та хобі. Перша чверть – час для продуктивної роботи, виконання задач та планів.

– час для продуктивної роботи, виконання задач та планів. Повня – це не найкращий час для важливих завдань. Краще відпочити та присвятити час собі.

– це не найкращий час для важливих завдань. Краще відпочити та присвятити час собі. Остання чверть – це час для підбиття підсумків та аналізу свого морального стану.

Зважайте на те, що у січні є 3 дні, які є досить несприятливими, і на них не варто планувати нічого серйозного та важливого: 6, 7 та 14 січня. Але й вдалих днів вистачає – це 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа.