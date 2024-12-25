Астрологи убеждены, что Луна может серьезно влиять на настроение людей, их успехи и неудачи, сообщает 24 Канал. И благодаря ей можно предсказать, какие дни станут для вас удачными, а в какие нужно поберечься, чтобы избежать проблем.
Интересно Почему нельзя дарить носки: вы и не подозревали
|1 января
|Новый месяц
|1 день
|2 января
|Растущая луна
|2 день
|3 января
|Растущая луна
|3 день
|4 января
|Растущая луна
|4 день
|5 января
|Растущая луна
|5 день
|6 января
|Растущая луна
|6 день
|7 января
|Первая четверть
|7 день
|8 января
|Растущая луна
|8 день
|9 января
|Растущая луна
|9 день
|10 января
|Растущая луна
|10 день
|11 января
|Растущая луна
|11 день
|12 января
|Растущая луна
|12 день
|13 января
|Растущая луна
|13 день
|14 января
|Полнолуние
|14 день
|15 января
|Убывающая луна
|15 день
|16 января
|Убывающая луна
|16 день
|17 января
|Убывающая луна
|17 день
|18 января
|Убывающая луна
|18 день
|19 января
|Убывающая луна
|19 день
|20 января
|Убывающая луна
|20 день
|21 января
|Убывающая луна
|21 день
|22 января
|Последняя четверть
|22 день
|23 января
|Убывающая луна
|23 день
|24 января
|Убывающая луна
|24 день
|25 января
|Убывающая луна
|25 день
|26 января
|Убывающая луна
|26 день
|27 января
|Убывающая луна
|27 день
|28 января
|Убывающая луна
|28 день
|29 января
|Новая луна
|0 день
|30 января
|Убывающая луна
|1 день
|31 января
|Убывающий месяц
|2 день
Как фазы Луны в декабре влияют на человека?
Лунный цикл, в отличие от календарного месяца, короче – он длится всего 29 дней. И разные фазы Луны могут влиять на человека по-разному.
- Новолуние – это начало нового, и считается достаточно удачным временем для составления планов, начала новых задач и хобби.
- Первая четверть – время для продуктивной работы, выполнения задач и планов.
- Полная четверть – это не лучшее время для важных задач. Лучше отдохнуть и посвятить время себе.
- Последняя четверть – это время для подведения итогов и анализа своего морального состояния.
Учитывайте то, что в январе есть 3 дня, которые являются достаточно неблагоприятными, и на них не стоит планировать ничего серьезного и важного: 6, 7 и 14 января. Но и удачных дней хватает – это 2, 9, 16, 21, 23, 26, 29, 30 числа.