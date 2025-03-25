Завдяки цим фазам можна чітко зрозуміти, в які дні можна планувати щось серйозне, а коли треба відмовитися від дрібних завдань, пише 24 Канал.

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Місячний календар справ на квітень

Квітень може для кожної людини пройти чудово зі всіма запланованими справами. Важливо лише врахувати певні календарні дні, оскільки серед них є негативні, які впливають на наш моральний та фізичний стан, тож якщо їх запланувати в невідповідну фазу Місяця, то більшість планів так і не вдасться здійснити.

За місячним календарем на квітень 2025 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня;

: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня; Повня – 13 квітня;

– 13 квітня; Спадний Місяць : 14 – 27 квітня;

: 14 – 27 квітня; Молодик – 28 квітня.

Енергетика кожної фази Місяця впливає на наше життя, тому астрологи не радять починати ніякі справи, коли Місяць у Повні чи в Молодику. Починати справи та ставити перед собою цілі варто в період росту Місяця. Саме з 1 по 12 квітня та 29 й 30 квітня варто залучати у своє життя події позитивного характеру.



Календар справ на квітень 2025 / Фото Pexels

Саме в цей період варто запланувати всі важливі справи й найкращі для себе події. На Спадний Місяць треба закрити для себе всі невирішені питання, які вже тривалий час ви не могли розв’язати. Астрологи радять відмовитися у Повню від будь-яких справ. Цей день погано впливає на людей, тому краще відкласти всі справи 13 квітня.

Якщо ви плануєте у квітні починання, важливі фінансові операції, косметичні процедури чи поїздки, то радимо звернути увагу на дні, які найкраще підійдуть для вирішення всіх питань.

Найкращі дні для фінансових операцій: 2, 5, 6, 8, 11, 29 квітня.

Найкращі дати для будь-яких починань: 1, 3, 7, 9, 10, 30 квітня.

Найкращі дні для косметичних процедур: 4, 8, 11, 12, 29 квітня.

Найкращі дні для поїздок: 4, 5, 6, 12 15, 30 квітня.

В усі інші дні слідкуйте за місячним календарем, щоб чітко розуміти, які дні краще оминати, а які є вдалими для починань.