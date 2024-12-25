Січень – це перший місяць нового року, і тому дуже важливо, аби він пройшов вдало, повідомляє 24 Канал. І детальний місячний календар допоможе як слід спланувати свої справи та не забути нічого важливого.

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Коли планувати справи на січень?

Місячний календар – це ідеальний спосіб не тільки спланувати поїздки, походи в гості та хатні справи, але й переконатися, що всі вони пройдуть якомога краще.

1 січня. Цей день дуже добре підходить для починань, тож плани почати щось з Нового року можна втілювати одразу ж. Втім, з'ясовувати відносини та спілкуватися з начальством у цей день не варто – це не принесе бажаного результату.

2 січня. Загалом день вважається невдалим, і краще не планувати на нього нічого важливого. Але можна займатися спортом – будь-які фізичні навантаження принесуть користь та задоволення.

3 січня. Не варто виходити на прогулянку з друзями – спілкування може пройти жахливо. Натомість день добре підходить для того, аби взятися за хатні справи, а саме ремонт та прибирання.

4 січня. День не підходить для подорожей, навчання та важливих рішень по роботі. Намагайтеся не проводити великих грошових операцій. Натомість можна запросити гостей – день ідеальний для застілля. Також 4 січня можна стригти та фарбувати волосся.

5 січня. Загалом день нейтральний, тож можна братися за багато різних справ і досягти у них успіху. Єдине, чого не варто робити – це стригтися та фарбуватися.

6 – 7 січня. Дні не дуже вдалі для застіль, вживання алкоголю та з'ясовування стосунків. Не варто вступати у суперечки. Втім, можна відправитися у подорож та присвятити час відпочинку – обидві справи пройдуть на відмінно.

8 січня. День невдалий, не варто братися за важливі справи. Не радять у цей день починати стосунки та змінювати місце роботи. Великі операції з грошима можуть пройти невдало, але поїздки у цей день будуть успішними.

9 січня. Вдалий день для будь-яких починань та зміни місця роботи. В цей день потрібно присвятити себе відпочинку та мистецтву.

10 – 11 січня. Невдалі дні для роботи та навчання. Краще присвятити себе відпочинку та не братися за важливі справи. Стрижка та фарбування волосся можуть пройти успішно.

12 січня. Хороший день для спілкування та запрошення гостей, а також для застіль та занять спортом.

13 – 14 січня. Не дуже вдалі дні дня роботи та навчання. Втім, це значить, що варто взятися за хатні справи та закінчити ремонт чи провести генеральне прибирання.

15 січня. Нейтральний день для усіх справ. Єдине, чого варто уникати – так це з'ясування відносин та суперечок.

16 – 18 січня. В ці дні не можна купувати, продавати та обмінювати нерухомість, не варто братися за нові справи та змінювати роботу. Натомість можна присвятити час навчанню та мистецтву.

19 січня. Дуже вдалий соціальний день – варто просити підвищення на роботі, присвятити себе творчості, домашнім справам та друзям.

20 – 21 січня. День підходить для навчання та здачі іспитів, а також для застіль. Втім, не варто у цей день робити великих покупок, адже це може обернутися невдачею та розчаруваннями.

22 – 23 січня. Дні невдалі для одруження, застіль та спілкування з друзями. Краще присвятити себе домашнім справам та відпочинку.

24 січня. Загалом вдалий день, ідеально підходить для того, щоб змінити місце роботи. Також варто почати спілкування з новими людьми, можна починати нові відносини.

25 січня. Ідеальний день для купівлі чи продажу нерухомості та відпочинку. Втім, не варто стригтися, з'ясовувати відносини та починати нові важливі справи.

26 – 28 січня. Вдалі дні, у які варто відпочити та присвятити себе творчості та вивченню нового. Вдалими будуть нові починання та зміна образу.

29 – 30 січня. Невдалі дні для суперечок. Не варто також вживати алкоголь та починати нові справи – це може призвести до невдачі.

31 січня. Вдалий день для творчості, навчання та подорожей. Варто взятися за домашні справи та провести прибирання оселі.