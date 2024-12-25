Январь – это первый месяц нового года, и поэтому очень важно, чтобы он прошел удачно, сообщает 24 Канал. И подробный лунный календарь поможет как следует спланировать свои дела и не забыть ничего важного.

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Когда планировать дела на январь?

Лунный календарь – это идеальный способ не только спланировать поездки, походы в гости и домашние дела, но и убедиться, что все они пройдут как можно лучше.

1 января. Этот день очень хорошо подходит для начинаний, поэтому планы начать что-то с Нового года можно воплощать сразу же. Впрочем, выяснять отношения и общаться с начальством в этот день не стоит – это не принесет желаемого результата.

2 января. В целом день считается неудачным, и лучше не планировать на него ничего важного. Но можно заниматься спортом – любые физические нагрузки принесут пользу и удовольствие.

3 января. Не стоит выходить на прогулку с друзьями – общение может пройти ужасно. Зато день хорошо подходит для того, чтобы взяться за домашние дела, а именно ремонт и уборку.

4 января. День не подходит для путешествий, обучения и важных решений по работе. Старайтесь не проводить крупных денежных операций. Зато можно пригласить гостей – день идеален для застолья. Также 4 января можно стричь и красить волосы.

5 января. В целом день нейтральный, поэтому можно браться за много разных дел и достичь в них успеха. Единственное, чего не стоит делать – это стричься и краситься.

6 – 7 января. Дни не очень удачные для застолий, употребления алкоголя и выяснения отношений. Не стоит вступать в споры. Впрочем, можно отправиться в путешествие и посвятить время отдыху – оба дела пройдут на отлично.

8 января. День неудачный, не стоит браться за важные дела. Не советуют в этот день начинать отношения и менять место работы. Крупные операции с деньгами могут пройти неудачно, но поездки в этот день будут успешными.

9 января. Удачный день для любых начинаний и смены места работы. В этот день нужно посвятить себя отдыху и искусству.

10 – 11 января. Неудачные дни для работы и учебы. Лучше посвятить себя отдыху и не браться за важные дела. Стрижка и окрашивание волос могут пройти успешно.

12 января. Хороший день для общения и приглашения гостей, а также для застолий и занятий спортом.

13 – 14 января. Не очень удачные дни дня работы и учебы. Впрочем, это значит, что стоит взяться за домашние дела и закончить ремонт или провести генеральную уборку.

15 января. Нейтральный день для всех дел. Единственное, чего стоит избегать – так это выяснения отношений и споров.

16 – 18 января. В эти дни нельзя покупать, продавать и обменивать недвижимость, не стоит браться за новые дела и менять работу. Зато можно посвятить время учебе и искусству.

19 января. Очень удачный социальный день – стоит просить повышения на работе, посвятить себя творчеству, домашним делам и друзьям.

20 – 21 января. День подходит для учебы и сдачи экзаменов, а также для застолий. Впрочем, не стоит в этот день делать крупных покупок, ведь это может обернуться неудачей и разочарованиями.

22 – 23 января. Дни неудачные для бракосочетания, застолий и общения с друзьями. Лучше посвятить себя домашним делам и отдыху.

24 января. В общем удачный день, идеально подходит для того, чтобы сменить место работы. Также стоит начать общение с новыми людьми, можно начинать новые отношения.

25 января. Идеальный день для покупки или продажи недвижимости и отдыха. Впрочем, не стоит стричься, выяснять отношения и начинать новые важные дела.

26 – 28 января. Удачные дни, в которые стоит отдохнуть и посвятить себя творчеству и изучению нового. Удачными будут новые начинания и смена образа.

29 – 30 января. Неудачные дни для споров. Не стоит также употреблять алкоголь и начинать новые дела – это может привести к неудаче.

31 января. Удачный день для творчества, обучения и путешествий. Стоит взяться за домашние дела и провести уборку дома.