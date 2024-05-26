Місячний календар стрижок на червень 2024: у які дні категорично не можна стригтися

Календар стрижок на місяць дозволяє визначити, в який саме день можна стригти волосся. За фазами Місяця можна визначити, коли стригти волосся, а коли похід до перукаря краще відтермінувати.

Від періоду стрижки буде залежати, як проходитимуть ваші дні. Місячний календар має сприятливі та несприятливі дні, а від фаз Місяця буде залежати, коли саме можна робити стрижку.

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Щоб не привернути у своє життя негаразди, не стрижіть волосся в ті дні, коли цього робити не варто. Загалом будь-які маніпуляції вважаються рекомендованими в період росту Місяця.

За місячним календарем на червень 2024 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Спадний Місяць: 1 – 5, 23 – 30 червня;

1 – 5, 23 – 30 червня; Молодик: 6 червня;

6 червня; Зростаючий Місяць: 8 – 21 червня;

8 – 21 червня; Повня: 22 червня.

Враховуючи особливості впливу місяця на долю та стан людини, звертайтеся до порад, які підкажуть вам, коли ж краще стригти волосся в червні 2024 року.

1 червня – цього дня добре експериментувати зі своїм волоссям. Не бійтеся змінювати свій імідж та сміливо виконуйте будь-які бажання.

2 червня – позитивний день для стрижки. Зміна іміджу принесе вам хороший настрій та великий заряд енергії.

3 червня – цього дня не варто експериментувати зі своїм волоссям. Відкладіть похід до перукаря на інший день.

4 червня – один з найбільш негативних днів для будь-яких дій з волоссям.

5 червня – неблагополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря може призвести до сварок.

6 червня – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.

7 червня – зміна іміджу принесе безліч негативних емоцій. Цього дня волосся краще не чіпати.

8 червня – неблагополучний день для стрижки волосся. Після відвідування перукаря на вас можуть очікувати проблеми.

9 червня – цього дня будь-які маніпуляції з волоссям підуть на користь. Після стрижки воно стане блискучим та густим.

10 червня – рекомендується не стригти волосся у цей день, адже ви позбавитеся бадьорості та енергії на довгий час.



Місячний календар стрижок на червень 2024 / Фото Unsplash

11 червня – вдалий день для стрижки та фарбування волосся.

12 червня – цього дня стрижка приверне до вас позитивну енергію.

13 червня – цього дня краще утриматися від зміни іміджу і перенести похід до перукаря на інший день.

14 червня – не стрижіть волосся цього дня, щоб не накликати у своє життя депресію.

15 червня – невдалий період для стрижки, зміну іміджу краще відтермінувати.

16 червня – гарний день для стрижки та фарбування волосся.

17 червня – стрижка та фарбування волосся спровокує у вашому житті сварку.

18 червня – новий колір волосся та стрижка підвищать вашу впевненість в собі.

19 червня – вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

20 червня – стрижка цього дня принесе добробут.



Місячний календар стрижок на червень 2024 / Фото Unsplash

21 червня – стрижка в цей день допоможе вам вирішити особисті питання, які вас турбують.

22 червня – стрижка в цей день розкриє ваші приховані таланти та дозволить налагодити стосунки з керівництвом.

23 червня – не варто стригти волосся саме в цей день, адже можете привернути до себе постійну втому та поганий настрій.

24 червня – якщо цього дня відвідати перукаря, то покращиться зовнішній вигляд та збільшиться респектабельність.

25 червня – благополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря дасть вам натхнення та сили до багатьох справ.

26 червня – якщо підстригти волосся в цей день, то у ваше життя прийде фінансове багатство та матеріальна стабільність.

27 червня – щоб не залучити у своє життя негаразди, категорично забороняється стригтися.

28 червня – стригти волосся не бажано, адже воно буде неслухняним та ламким.

29 червня – відмовтеся від походу до перукаря, адже цілком можливо, що через деякий час ви втратите свою впевненість.

30 червня – благополучний день для стрижки волосся. Ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.