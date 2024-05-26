Лунный календарь стрижек на июнь 2024: в какие дни категорически нельзя стричься

Календарь стрижек на месяц позволяет определить, в какой именно день можно стричь волосы. По фазам Луны можно определить, когда стричь волосы, а когда поход к парикмахеру лучше отложить.

От периода стрижки будет зависеть, как будут проходить ваши дни. Лунный календарь имеет благоприятные и неблагоприятные дни, а от фаз Луны будет зависеть, когда именно можно делать стрижку.

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Чтобы не привлечь в свою жизнь проблемы, не стригите волосы в те дни, когда этого делать не стоит. В общем любые манипуляции считаются рекомендованными в период роста Луны.

По лунному календарю на июнь 2024 года циклическая смена фаз Луны будет проходить в такой последовательности:

Убывающая Луна: 1 – 5, 23 – 30 июня;

1 – 5, 23 – 30 июня; Новолуние: 6 июня;

6 июня; Растущая Луна: 8 – 21 июня;

8 – 21 июня; Полнолуние: 22 июня.

Учитывая особенности влияния луны на судьбу и состояние человека, обращайтесь к советам, которые подскажут вам, когда же лучше стричь волосы в июне 2024 года.

1 июня – в этот день хорошо экспериментировать со своими волосами. Не бойтесь менять свой имидж и смело выполняйте любые желания.

2 июня – положительный день для стрижки. Смена имиджа принесет вам хорошее настроение и большой заряд энергии.

3 июня – в этот день не стоит экспериментировать со своими волосами. Отложите поход к парикмахеру на другой день.

4 июня – один из самых негативных дней для любых действий с волосами.

5 июня – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.

6 июня – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

7 июня – смена имиджа принесет множество негативных эмоций. В этот день волосы лучше не трогать.

8 июня – неблагополучный день для стрижки волос. После посещения парикмахера вас могут ожидать проблемы.

9 июня – В этот день любые манипуляции с волосами пойдут на пользу. После стрижки они станут блестящими и густыми.

10 июня – рекомендуется не стричь волосы в этот день, ведь вы лишитесь бодрости и энергии на долгое время.



Лунный календарь стрижек на июнь 2024 / Фото Unsplash

11 июня – удачный день для стрижки и окрашивания волос.

12 июня – этого дня стрижка привлечет к вам положительную энергию.

13 июня – этого дня лучше воздержаться от смены имиджа и перенести поход к парикмахеру на другой день.

14 июня – не стригите волосы в этот день, чтобы не навлечь в свою жизнь депрессию.

15 июня – неудачный период для стрижки, смену имиджа лучше отсрочить.

16 июня – хороший день для стрижки и окрашивания волос.

17 июня – стрижка и окрашивание волос спровоцирует в вашей жизни ссору.

18 июня – новый цвет волос и стрижка повысят вашу уверенность в себе.

19 июня – удачный день для любых манипуляций с волосами.

20 июня – стрижка в этот день принесет благополучие.



Лунный календарь стрижек на июнь 2024 / Фото Unsplash

21 июня – стрижка в этот день поможет вам решить личные вопросы, которые вас беспокоят.

22 июня – стрижка в этот день раскроет ваши скрытые таланты и позволит наладить отношения с руководством.

23 июня – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можете привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

24 июня – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.

25 июня – благополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру даст вам вдохновение и силы для многих дел.

26 июня – если подстричь волосы в этот день, то в вашу жизнь придет финансовое богатство и материальная стабильность.

27 июня – чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды, категорически запрещается стричься.

28 июня – стричь волосы не желательно, ведь они будут непослушными и ломкими.

29 июня – откажитесь от похода к парикмахеру, ведь вполне возможно, что через некоторое время вы потеряете свою уверенность.

30 июня – благополучный день для стрижки волос. Вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.