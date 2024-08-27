Коли у вересні 2024 варто змінити зачіску, а в які дні – не можна: місячний календар стрижок

За місячним календарем стрижок доволі легко можна визначити дні, коли варто чи не варто робити будь-які процедури з волоссям. Перед тим, як записатися до перукаря, варто дізнатися, які дні є сприятливими для стрижок, а коли від будь-яких маніпуляцій з волоссям треба утриматися.

Вже тривалий час багато людей користуються місячним календарем стрижок, який допомагає дізнатися, в які саме дні вас чекає успіх після зміни іміджу, а коли від стрижки треба відмовитися, щоб уникнути негараздів та проблем, пишуть Поради 24.

Читайте також Остерігайтеся цих 3 небезпечних днів: місячний календар на вересень

Фахівці кажуть, що календаря стрижок варто дотримуватися, оскільки він справді має помітний вплив на життя людини.

За місячним календарем на вересень 2024 року, циклічна фаза змін буде проходити у такій послідовності:

Спадний Місяць : 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня;

: 1 – 2 вересня, 19 – 30 вересня; Молодик : 3 вересня;

: 3 вересня; Зростаючий Місяць : 4 – 17 вересня;

: 4 – 17 вересня; Повня: 18 вересня.

Якщо ви будете враховувати особливості впливу місяця, то зможете визначити свою долю та змінити настрій та стан. Для цього треба звернутися до порад, які підкажуть коли саме треба стригти волосся у вересні 2024 року.

1 вересня – цього дня не рекомендується стригти волосся, адже ви можете накликати у свій бізнес проблеми.

2 вересня – стрижка ідеально підходить для тих, хто хоче вберегти своє здоров'я.

3 вересня – сьогодні сприятливий день для стрижки. Похід до перукаря залучить у ваше життя нове кохання.

4 вересня – стрижка збереже ваше здоров'я та захистить від злих та недобрих очей.

5 вересня – зміна іміджу в цей день принесе успіх, забезпечить прилив грошей і позитивних емоцій.

6 вересня – стрижка у цей день допоможе вирішити проблеми у бізнесі.

7 вересня – астрологи не рекомендують стригти волосся сьогодні, адже у вас можуть виникнути фінансові проблеми.

8 вересня – утримайтеся від стрижки, бо в майбутньому у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

9 вересня – день не є надто вдалим для стрижки, відтермінуйте похід до перукаря.

10 вересня – якщо ви запланували значні зміни, то стрижка піде вам на користь.

11 вересня – цей день сприятливий для зміни іміджу. Рекомендується стригти волосся тим, хто потребує лікування та зміцнення. Втім звертайте увагу лише на екологічні засоби, від хімічних препаратів краще утриматися.

12 вересня – зміна іміджу посилить вашу внутрішню енергію та красу.

13 вересня – стрижка у цей день прискорить ріст волосся і допоможе зробити зачіску більш об’ємною.

14 вересня – похід до перукаря у цей день може призвести до розчарування.

15 вересня – стрижка цього дня вийде ідеальною та покращить вам настрій.



Сприятливі та несприятливі дні для стрижки / Фото Pexels

16 вересня – не рекомендується у цей день відвідувати перукарню. Сьогодні несприятливий день для зміни іміджу.

17 вересня – невдалий день для походу до перукаря, адже стрижка може призвести вас до розчарування.

18 вересня – сприятливий день для зміни іміджу. Підстрижене волосся буде виглядати здоровим та доглянутим.

19 вересня – стрижка посилить вашу харизму та підвищить впевненість у собі.

20 вересня – найкращий період для стрижки волосся. Стрижка у цей день допоможе вам вирішити проблеми у бізнесі.

21 вересня – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

22 вересня – невдалий день для стрижки, адже після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї

23 вересня – позитивний день для зміни іміджу, нова стрижка принесе у ваше життя нові емоції, цікаві події та хороших людей.

24 вересня – нейтральний день для стрижки волосся. Нічого доброго чи дуже поганого з вами не станеться.

25 вересня – щоб не нашкодити своєму волоссю, не рекомендується цього дня робити кардинальні зміни.

26 вересня – стрижка цього дня відкриє усю вашу енергію та надасть працьовитості та бадьорості на довгий період.

27 вересня – хороший день для фарбування волосся. Щоб бути завжди у хорошому настрої, можна підстригти лише кінчики.

28 вересня – вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

29 вересня – цього дня не рекомендується змінювати зачіску, адже у майбутньому у вас можуть виникнути чималі проблеми.

30 вересня – стрижка у цей день дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.

31 вересня – щоб вберегти свій емоційний стан, відтермінуйте похід до перукаря на інший день.