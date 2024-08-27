Когда в сентябре 2024 года стоит сменить прическу, а в какие дни –нельзя: лунный календарь стрижек

По лунному календарю стрижек довольно легко можно определить дни, когда стоит или не стоит делать какие-либо процедуры с волосами. Перед тем, как записаться к парикмахеру, стоит узнать, какие дни благоприятны для стрижек, а когда от любых манипуляций с волосами надо воздержаться.

Уже длительное время многие люди пользуются лунным календарем стрижек, который помогает узнать, в какие именно дни вас ждет успех после смены имиджа, а когда от стрижки надо отказаться, чтобы избежать проблем и проблем, пишут Porady 24.

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Специалисты говорят, что календаря стрижек стоит придерживаться, поскольку он действительно имеет заметное влияние на жизнь человека.

По лунному календарю на сентябрь 2024 года, циклическая фаза изменений будет проходить в такой последовательности:

Луна убывающая : 1 – 2 сентября, 19 – 30 сентября;

: 1 – 2 сентября, 19 – 30 сентября; Новолуние : 3 сентября;

: 3 сентября; Растущая Луна : 4 – 17 сентября;

: 4 – 17 сентября; Полнолуние: 18 сентября.

Если вы будете учитывать особенности влияния месяца, то сможете определить свою судьбу и изменить настроение и состояние. Для этого надо обратиться к советам, которые подскажут когда именно надо стричь волосы в сентябре 2024 года.

1 сентября – этого дня не рекомендуется стричь волосы, ведь вы можете навлечь в свой бизнес проблемы.

2 сентября – стрижка идеально подходит для тех, кто хочет уберечь свое здоровье.

3 сентября – сегодня благоприятный день для стрижки. Поход к парикмахеру привлечет в вашу жизнь новую любовь.

4 сентября – стрижка сохранит ваше здоровье и защитит от злых и недобрых глаз.

5 сентября – смена имиджа в этот день принесет успех, обеспечит прилив денег и положительных эмоций.

6 сентября – стрижка в этот день поможет решить проблемы в бизнесе.

7 сентября – астрологи не рекомендуют стричь волосы сегодня, ведь у вас могут возникнуть финансовые проблемы.

8 сентября – воздержитесь от стрижки, потому что в будущем у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

9 сентября – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

10 сентября – если вы запланировали значительные изменения, то стрижка пойдет вам на пользу.

11 сентября – этот день благоприятен для смены имиджа. Рекомендуется стричь волосы тем, кто нуждается в лечении и укреплении. Впрочем обращайте внимание только на экологические средства, от химических препаратов лучше воздержаться.

12 сентября – смена имиджа усилит вашу внутреннюю энергию и красоту.

13 сентября – стрижка в этот день ускорит рост волос и поможет сделать прическу более объемной.

14 сентября – поход к парикмахеру в этот день может привести к разочарованию.

15 сентября – стрижка в этот день получится идеальной и улучшит вам настроение.



Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки / Фото Pexels

16 сентября – не рекомендуется в этот день посещать парикмахерскую. Сегодня неблагоприятный день для смены имиджа.

17 сентября – неудачный день для похода к парикмахеру, ведь стрижка может привести вас к разочарованию.

18 сентября – благоприятный день для смены имиджа. Подстриженные волосы будут выглядеть здоровыми и ухоженными.

19 сентября – стрижка усилит вашу харизму и повысит уверенность в себе.

20 сентября – лучший период для стрижки волос. Стрижка в этот день поможет вам решить проблемы в бизнесе.

21 сентября – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни плохого влияния, ни хорошего.

22 сентября – неудачный день для стрижки, ведь после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье

23 сентября – положительный день для смены имиджа, новая стрижка принесет в вашу жизнь новые эмоции, интересные события и хороших людей.

24 сентября – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не произойдет.

25 сентября – чтобы не навредить своим волосам, не рекомендуется в этот день делать кардинальные изменения.

26 сентября – стрижка в этот день откроет всю вашу энергию и предоставит трудолюбия и бодрости на долгий период.

27 сентября – хороший день для окрашивания волос. Чтобы быть всегда в хорошем настроении, можно подстричь только кончики.

28 сентября – удачный день для любых манипуляций с волосами.

29 сентября – этого дня не рекомендуется менять прическу, ведь в будущем у вас могут возникнуть немалые проблемы.

30 сентября – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.

31 сентября – чтобы уберечь свое эмоциональное состояние, отсрочьте поход к парикмахеру на другой день.