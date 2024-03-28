Від періоду стрижки залежить, як будуть проходити ваші дні. Місячний календар стрижок підібрав всі рекомендації на кожен день, пишуть Поради 24.

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Завдяки розписаним рекомендаціям ви не лише зможете покращити своє життя, але й дізнаєтеся, як завадити небезпеці та на що варто очікувати в майбутньому.

Молодик – 8 квітня;

Повний місяць – 24 квітня;

Зростаючий місяць – 9 – 23 квітня;

Спадаючий місяць – 25 – 30 квітня.

Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:

1 квітня – не варто в цей день стригти волосся, оскільки в житті вас можуть чекати розчарування – розлучення чи втрата роботи.

2 квітня – стригти волосся в цей день небажано, оскільки можете почати відчувати стрес та будете швидко виснажуватись.

3 квітня – стрижка принесе успіх в багатьох починання, однак відвідувати перукаря треба в першій половині дня.

4 квітня – не рекомендовано в цей день відвідувати салон, стрижка не принесе у ваше життя нічого доброго.

5 квітня – один з найбільш негативних днів для будь-яких дій з волоссям.



Названо найкращі та найгірші дні для стрижки волосся / Фото Pexels

6 квітня – неблагополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря може призвести до сварок.

7 квітня – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.

8 квітня – стрижка в цей день може призвести до дискомфорту. У вас почнуться постійні переживання за рідних.

9 квітня – дуже вдалий день для стрижки, якщо ви хочете ненадовго змінити імідж, бо волосся почне швидко відростати.

10 квітня – уникайте стрижки в цей день, бо після неї вам буде постійно нещастити.

11 квітня – стрижка гарно вплине на ваше життя, вам буде все вдаватися, але волосся буде пошкодженішим.

12 квітня – стрижка у цей день дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.

13 квітня – стрижка цього дня принесе добробут.

14 квітня – день благополучний для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

15 квітня – день результативної зміни іміджу.



Місячний календар стрижок на квітень / Фото Pexels

16 квітня – хороший день для зміни іміджу. Ймовірно, з новою зачіскою ви привернете у своє життя другу половинку.

17 квітня – не варто стригти волосся у цей день. Може знизитися ваша активність та енергійність.

18 квітня – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.

19 квітня – невдалий день для стрижки, оскільки після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї.

20 квітня – нейтральний день для стрижки волосся. Нічого доброго чи дуже поганого з вами не трапиться.

21 квітня – стрижка погана тим, що завадить здійснити задумане.



Стригти волосся краще по місячному календарі / Фото Pexels

22 квітня – чудовий день для стрижки. Після зміни іміджу ви відкриєте у собі нові здібності і таланти.

23 квітня – гарний день для стрижки волосся, який приверне матеріальне благополуччя.

24 квітня – неблагополучний час для стрижки волосся. Через деякий час воно стане ламким, тонким і почне випадати.

25 квітня – хороший день для процедур з волоссям, а також для зміни іміджу.

26 квітня – вдалий час для стрижки волосся. Навіть якщо підстригти тільки кінчики, волосся стане сильним та міцним. Рости воно буде повільно, однак буде густе і здорове.

27 квітня – стрижка в цей день зробить вас привабливішими і покращить фінансовий стан.

28 квітня – зміна іміджу посилить респектабельність, проте стригти дуже коротко волосся не рекомендується.

29 квітня – не стрижіть волосся в цей день, адже у вас можуть виникнути погані звички

30 квітня – стрижка у цей день дозволить вирішити матеріальні питання, а також покращить загальний стан здоров’я.

Завдяки цим рекомендаціям, ви зможете дізнатися ідеальний день для стрижки волосся та уникнути, ймовірних, негараздів, якщо б ви підстриглися в нерекомендовані дні.