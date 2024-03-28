Від періоду стрижки залежить, як будуть проходити ваші дні. Місячний календар стрижок підібрав всі рекомендації на кожен день, пишуть Поради 24.
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Завдяки розписаним рекомендаціям ви не лише зможете покращити своє життя, але й дізнаєтеся, як завадити небезпеці та на що варто очікувати в майбутньому.
Молодик – 8 квітня;
Повний місяць – 24 квітня;
Зростаючий місяць – 9 – 23 квітня;
Спадаючий місяць – 25 – 30 квітня.
Враховуючи особливість впливу місяця на долю та стан людини, ось поради, коли найкраще стригти волосся в цьому місяці:
1 квітня – не варто в цей день стригти волосся, оскільки в житті вас можуть чекати розчарування – розлучення чи втрата роботи.
2 квітня – стригти волосся в цей день небажано, оскільки можете почати відчувати стрес та будете швидко виснажуватись.
3 квітня – стрижка принесе успіх в багатьох починання, однак відвідувати перукаря треба в першій половині дня.
4 квітня – не рекомендовано в цей день відвідувати салон, стрижка не принесе у ваше життя нічого доброго.
5 квітня – один з найбільш негативних днів для будь-яких дій з волоссям.
Названо найкращі та найгірші дні для стрижки волосся / Фото Pexels
6 квітня – неблагополучний день для стрижки волосся. Похід до перукаря може призвести до сварок.
7 квітня – нова зачіска подарує волоссю ідеальний вигляд. Після стрижки воно стане блискучим, густим та здоровим.
8 квітня – стрижка в цей день може призвести до дискомфорту. У вас почнуться постійні переживання за рідних.
9 квітня – дуже вдалий день для стрижки, якщо ви хочете ненадовго змінити імідж, бо волосся почне швидко відростати.
10 квітня – уникайте стрижки в цей день, бо після неї вам буде постійно нещастити.
11 квітня – стрижка гарно вплине на ваше життя, вам буде все вдаватися, але волосся буде пошкодженішим.
12 квітня – стрижка у цей день дозволить уникнути проблем зі здоров'ям.
13 квітня – стрижка цього дня принесе добробут.
14 квітня – день благополучний для будь-яких маніпуляцій з волоссям.
15 квітня – день результативної зміни іміджу.
Місячний календар стрижок на квітень / Фото Pexels
16 квітня – хороший день для зміни іміджу. Ймовірно, з новою зачіскою ви привернете у своє життя другу половинку.
17 квітня – не варто стригти волосся у цей день. Може знизитися ваша активність та енергійність.
18 квітня – цей день нейтральний для зміни іміджу, адже не несе собою ні поганого впливу, ні хорошого.
19 квітня – невдалий день для стрижки, оскільки після неї у вас можуть виникнути довготривалі сварки у сім'ї.
20 квітня – нейтральний день для стрижки волосся. Нічого доброго чи дуже поганого з вами не трапиться.
21 квітня – стрижка погана тим, що завадить здійснити задумане.
Стригти волосся краще по місячному календарі / Фото Pexels
22 квітня – чудовий день для стрижки. Після зміни іміджу ви відкриєте у собі нові здібності і таланти.
23 квітня – гарний день для стрижки волосся, який приверне матеріальне благополуччя.
24 квітня – неблагополучний час для стрижки волосся. Через деякий час воно стане ламким, тонким і почне випадати.
25 квітня – хороший день для процедур з волоссям, а також для зміни іміджу.
26 квітня – вдалий час для стрижки волосся. Навіть якщо підстригти тільки кінчики, волосся стане сильним та міцним. Рости воно буде повільно, однак буде густе і здорове.
27 квітня – стрижка в цей день зробить вас привабливішими і покращить фінансовий стан.
28 квітня – зміна іміджу посилить респектабельність, проте стригти дуже коротко волосся не рекомендується.
29 квітня – не стрижіть волосся в цей день, адже у вас можуть виникнути погані звички
30 квітня – стрижка у цей день дозволить вирішити матеріальні питання, а також покращить загальний стан здоров’я.
Завдяки цим рекомендаціям, ви зможете дізнатися ідеальний день для стрижки волосся та уникнути, ймовірних, негараздів, якщо б ви підстриглися в нерекомендовані дні.