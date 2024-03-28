От периода стрижки зависит, как будут проходить ваши дни. Лунный календарь стрижек подобрал все рекомендации на каждый день, пишут Porady 24.
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Благодаря расписанным рекомендациям вы не только сможете улучшить свою жизнь, но и узнаете, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.
Новолуние – 8 апреля;
Полнолуние – 24 апреля;
Растущая луна – 9 – 23 апреля;
Убывающая луна – 25 – 30 апреля.
Учитывая особенность влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше всего стричь волосы в этом месяце:
1 апреля – не стоит в этот день стричь волосы, поскольку в жизни вас могут ждать разочарования – развод или потеря работы.
2 апреля – стричь волосы в этот день нежелательно, поскольку можете начать испытывать стресс и будете быстро истощаться.
3 апреля – стрижка принесет успех во многих начинаниях, однако посещать парикмахера надо в первой половине дня.
4 апреля – не рекомендуется в этот день посещать салон, стрижка не принесет в вашу жизнь ничего хорошего.
5 апреля – один из самых негативных дней для любых действий с волосами.
Названы лучшие и худшие дни для стрижки волос / Фото Pexels
6 апреля – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.
7 апреля – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.
8 апреля – стрижка в этот день может привести к дискомфорту. У вас начнутся постоянные переживания за родных.
9 апреля – очень удачный день для стрижки, если вы хотите ненадолго сменить имидж, потому что волосы начнут быстро отрастать.
10 апреля – избегайте стрижки в этот день, потому что после нее вам будет постоянно несчастье.
11 апреля – стрижка хорошо повлияет на вашу жизнь, вам будет все удаваться, но волосы будут более поврежденными.
12 апреля – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.
13 апреля – стрижка в этот день принесет благополучие.
14 апреля – день благополучный для любых манипуляций с волосами.
15 апреля – день результативной смены имиджа.
Лунный календарь стрижек на апрель / Фото Pexels
16 апреля – хороший день для смены имиджа. Вероятно, с новой прической вы привлечете в свою жизнь вторую половинку.
17 апреля – не стоит стричь волосы в этот день. Может снизиться ваша активность и энергичность.
18 апреля – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни плохого влияния, ни хорошего.
19 апреля – неудачный день для стрижки, поскольку после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.
20 апреля – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не случится.
21 апреля – стрижка плохая тем, что помешает осуществить задуманное.
Стричь волосы лучше по лунному календарю / Фото Pexels
22 апреля – замечательный день для стрижки. После смены имиджа вы откроете в себе новые способности и таланты.
23 апреля – хороший день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.
24 апреля – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.
25 апреля – хороший день для процедур с волосами, а также для смены имиджа.
26 апреля – удачное время для стрижки волос. Даже если подстричь только кончики, волосы станут сильными и крепкими. Расти они будут медленно, однако будут густые и здоровые.
27 апреля – стрижка в этот день сделает вас привлекательнее и улучшит финансовое состояние.
28 апреля – смена имиджа усилит респектабельность, однако стричь очень коротко волосы не рекомендуется.
29 апреля – не стригите волосы в этот день, ведь у вас могут возникнуть плохие привычки
30 апреля – стрижка в этот день позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее состояние здоровья.
Благодаря этим рекомендациям, вы сможете узнать идеальный день для стрижки волос и избежать, вероятных, проблем, если бы вы подстриглись в нерекомендованные дни.