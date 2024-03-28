От периода стрижки зависит, как будут проходить ваши дни. Лунный календарь стрижек подобрал все рекомендации на каждый день, пишут Porady 24.

К теме Лунный календарь покупок на апрель: в какие дни нельзя тратить ни на что деньги

Благодаря расписанным рекомендациям вы не только сможете улучшить свою жизнь, но и узнаете, как помешать опасности и чего стоит ожидать в будущем.

Новолуние – 8 апреля;

Полнолуние – 24 апреля;

Растущая луна – 9 – 23 апреля;

Убывающая луна – 25 – 30 апреля.

Учитывая особенность влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше всего стричь волосы в этом месяце:

1 апреля – не стоит в этот день стричь волосы, поскольку в жизни вас могут ждать разочарования – развод или потеря работы.

2 апреля – стричь волосы в этот день нежелательно, поскольку можете начать испытывать стресс и будете быстро истощаться.

3 апреля – стрижка принесет успех во многих начинаниях, однако посещать парикмахера надо в первой половине дня.

4 апреля – не рекомендуется в этот день посещать салон, стрижка не принесет в вашу жизнь ничего хорошего.

5 апреля – один из самых негативных дней для любых действий с волосами.



Названы лучшие и худшие дни для стрижки волос / Фото Pexels

6 апреля – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.

7 апреля – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

8 апреля – стрижка в этот день может привести к дискомфорту. У вас начнутся постоянные переживания за родных.

9 апреля – очень удачный день для стрижки, если вы хотите ненадолго сменить имидж, потому что волосы начнут быстро отрастать.

10 апреля – избегайте стрижки в этот день, потому что после нее вам будет постоянно несчастье.

11 апреля – стрижка хорошо повлияет на вашу жизнь, вам будет все удаваться, но волосы будут более поврежденными.

12 апреля – стрижка в этот день позволит избежать проблем со здоровьем.

13 апреля – стрижка в этот день принесет благополучие.

14 апреля – день благополучный для любых манипуляций с волосами.

15 апреля – день результативной смены имиджа.



Лунный календарь стрижек на апрель / Фото Pexels

16 апреля – хороший день для смены имиджа. Вероятно, с новой прической вы привлечете в свою жизнь вторую половинку.

17 апреля – не стоит стричь волосы в этот день. Может снизиться ваша активность и энергичность.

18 апреля – этот день нейтральный для смены имиджа, ведь не несет собой ни плохого влияния, ни хорошего.

19 апреля – неудачный день для стрижки, поскольку после нее у вас могут возникнуть долговременные ссоры в семье.

20 апреля – нейтральный день для стрижки волос. Ничего хорошего или очень плохого с вами не случится.

21 апреля – стрижка плохая тем, что помешает осуществить задуманное.



Стричь волосы лучше по лунному календарю / Фото Pexels

22 апреля – замечательный день для стрижки. После смены имиджа вы откроете в себе новые способности и таланты.

23 апреля – хороший день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.

24 апреля – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.

25 апреля – хороший день для процедур с волосами, а также для смены имиджа.

26 апреля – удачное время для стрижки волос. Даже если подстричь только кончики, волосы станут сильными и крепкими. Расти они будут медленно, однако будут густые и здоровые.

27 апреля – стрижка в этот день сделает вас привлекательнее и улучшит финансовое состояние.

28 апреля – смена имиджа усилит респектабельность, однако стричь очень коротко волосы не рекомендуется.

29 апреля – не стригите волосы в этот день, ведь у вас могут возникнуть плохие привычки

30 апреля – стрижка в этот день позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее состояние здоровья.

Благодаря этим рекомендациям, вы сможете узнать идеальный день для стрижки волос и избежать, вероятных, проблем, если бы вы подстриглись в нерекомендованные дни.