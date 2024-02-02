Також місячний календар стрижок містить загальні рекомендації щодо маніпуляцій, які стосуються волосся, пише 24 Канал. Вам вдасться краще зрозуміти, коли варто робити догляд за волоссям, наповнювати його масками та робити масаж для кращої циркуляції крові тощо.

До теми Які фарби для волосся є найгіршими: не купуйте їх, бо лише нашкодите собі

За місячним календарем на лютий 2024 року року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:

Повний місяць – 24 лютого;

Зростаючий місяць – з 11 по 23 лютого;

Спадаючий місяць – з 25 по 29 лютого.

Враховуючи особливості впливу місяця на долю та стан людини, звертайтеся краще до порад, які підкажуть вам, коли ж краще стригти волосся в лютому 2024 року.

1 лютого – не рекомендовно стригти волосся в цей день, якщо не хочете поставити під загрозу фізичне здоров’я.

2 лютого – день вдалий для зміни іміджу, фарбування волосся та кардинальних перевтілень.

3 лютого – чудовий день для стрижки волосся. Нова зачіска принесе добробут, а волосся буде відростати повільно.

4 лютого – стрижка в цей день принесе щастя та впевненість в собі. Ви заново в себе закохаєтеся та будете відчувати особливість та помічати те, чого раніше не бачили.

5 лютого – не варто в цей день стригти волосся, адже це може лише нашкодити волоссю. Воно буде неслухняним та ламким і навіть почне більше випадати.

6 лютого – утримайтеся від зміни іміджу, адже стрижка не принесе нічого корисного. Не треба в цей день робити жодних маніпуляцій з волоссям.

7 лютого – сприятлий день для стрижки, але врахуйте, що волосся буде швидшко відростати.

8 лютого – для стрижки цей день є невдалим, а от фарбування волосся дозволено. У вільний час можете приділити час догляду та наповнити волосся живильними масками.



Місячний календар стрижок на лютий / Фото Pexels

9 лютого – день вдалий для кардинальних перевтілень. Можна виводити чорний колір чи перефарбовуватися в білявку. Будь-які маніпуляції мають завершитися успішно.

10 лютого – похід до перукаря стане успішним. Ви налаштуєтеся на хвилю життєрадісності та навіть відчуєте в собі творчий потенціал.

11 лютого – чудовий час для стрижки. Похід до перукаря принесе вам щастя, благополуччя та фінансовий добробут.

12 лютого – не варто стригти волосся в цей день, якщо не хочете отримати проблеми на роботі та сварку з керівництвом.

13 лютого – похід до перукаря подарує вам красиву зачіску та надихне змінювати життя в кращу сторону.

14 лютого – стрижка в цей день небезпечна. Ви можете сильно посваритися з близькими чи розійтися з коханою половинкою.

15 лютого – день зовсім не підходить для стрижки. Тримайтеся подалі від ножиць та колючих предметів.

16 лютого – стрижка в цей день оздоровить ваше послаблене волосся, притягне у ваше життя нових людей та цікаві можливості.

17 лютого – у цей день будь-які маніпуляції з волоссям покращать ваш моральний стан та внормують негативні стосунки з керівництвом.



Місячний календар стрижок на лютий / Фото Pexels

18 лютого – утримайтеся від стрижки в цей день, якщо не хочете потрапити в неприємні ситуації.

19 лютого – день сприятливий для стрижки в літнього майстра, добре вдасться зафарбувати сивину.

20 лютого – стрижка в цей день піде на користь. Можете лише підстригати кінчики або ж стригти каре. У другій половині дня зробіть масаж шкіри голови для кращої циркуляції крові.

21 лютого – нова зачіска принесе гарний настрій. Пофарбоване волосся буде триматися довго.

22 лютого – відвідування перукаря принесе у ваше життя щастя та добробут.

23 лютого – утримайтеся від стрижки цього дня, адже вона може викликати неприємні ситуації в житті.

24 лютого – не стрижіться, бо позбавите себе приємних можливостей в житті та щастя в стосунках.

Читайте також Чому волосся постійно жирне? Ось 5 помилок у догляді

25 лютого – стрижка допоможе у вирішенні питань зі здоров’ям. Вам вдасться уникнути проблем, які турбували тривалий період.

26 лютого – стрижка подарує емоційне підживлення, кращий настрій та гарний вигляд.

27 лютого – поганий день для стрижки, краще взагалі нічого не робити, що пов’язано з волоссям.

28 лютого – стрижка в цей день поставить під загрозу психічне здоров’я, тому від неї краще відмовитися.

29 лютого – день вдалий для різних процедур, які пов’язані з волоссям. Ламінування чи тонування подарує їм блиск.