Посівний календар – це незамінний інструмент для кожного дачника, який хоче зібрати багатий урожай, повідомляє 24 Канал. Він не тільки враховує погодні умови, але й вплив фаз Місяця на ріст рослин. І детальний місячний календар на 2025 рік допоможе вслідкувати за усіма важливими завданнями та отримати максимальну користь від роботи на землі.

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Січень

У січні підготовка до садово-городнього сезону тільки розпочинається. Цей час ідеально підходить для того, щоб почати висівати насіння на розсаду вдома. Але зважайте на сприятливі дати для посіву.

Помідори – 5–6, 8–9, 15–16, 21–22 січня.

Солодкий перець – 5–7, 10–12, 20–22 числа.

Баклажани – 6–7, 9–11, 15–16, 23–24 січня.

Селера – 10–12, 16–17, 21–22.

Зелень – 8–9, 13–14, 18–19 січня.

Лютий

У лютому продовжується висівання культур у домашніх умовах: для цього можна використовувати ящики чи спеціальні касети. Приділіть особливу увагу теплолюбним культурам, адже вони потребують особливо багато часу для розвитку.

Найбільш сприятливими для сівби вважаються такі дати – 1, 4, 5, 8 – 10, 18 – 19, 23 – 24, 27 числа.

Березень

Коли починається весна, вже можна висаджувати ранні квіти, зелень та розсаду овочів. Цього місяця вже можна підживлювати та перекопувати ґрунт, готувати субстрат та накрити землю від морозів.

На самому початку місяця потрібно обрізати дерева, поки вони ще не прокинулися остаточно. Ось вдалі дати для сіяння розсади:

Помідори – 4–5, 9–10, 15–16, 21–22.

Огірки для теплиць – 6–7, 11–12, 18–19, 24–25.

Солодкий перець – 5–6, 10–12, 20–21

Капуста – 5–7, 14–15, 20–22.

Квітень

Цей місяць – це вже гаряча пора для усіх садівників, адже посівні роботи набирають обертів. Вже можна висаджувати саджанці рослин – і дерев, і кущів – а також сіяти насіння холодостійких культур. Проводити ці роботи потрібно 1, 4-5, 14 – 15, 19 – 20, 23 – 24, 28 квітня.

Травень

1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30 числа – це найбільш вдалий час для робіт і в саді, і на городі. Починають садити картоплю, але є ще одне важливе завдання – до початку цвітіння дерев садівникам потрібно встигнути обприскати та удобрити сад.

Червень

Це – період активного росту рослин та початок догляду за ними у відкритому ґрунті. Цього місяця можна висадити теплолюбні рослини та досіяти деякі культури. Вдалі числа для робити – 7 – 9, 12 – 14, 17 – 18, 21 – 22, 26.

Липень

Рослини потребують захисту від сонця та якісного поливу. Також не можна забувати про те, аби позбуватися шкідників та бур'янів на вашій ділянці. Вдалі дні для роботи – 4 – 6, 9, 11, 14 – 15, 18 – 20, 23 липня.

Серпень

Серпень – це час збору основного урожаю, але також вже потрібно готуватися до осіннього сезону. Висійте культури для осіннього споживання, а також сидерати для покращення родючості ґрунту. Робити це можна у такі дати: 1 – 2, 6 – 7, 10 – 12, 15 – 16, 19 – 20, 28 – 30.

Вересень

У вересні активний садово-городній сезон вже добігає кінця, і плавно починається підготовка до зими. Час висіяти озимі культури, сидерати та зелені добрива для відновлення ґрунту. 2 – 4, 8, 11 – 12, 15 – 16, 25 – 26, 30 число – вдалі дати для більшості робіт на ділянці.

Жовтень

Ідеальний час для робити на ділянці – 1, 4 – 5, 8 – 9, 13 – 14, 22 – 23, 27 – 28 числа. Потрібно висадити озимі та тепличні культури, а у саду можна висадити саджанці кущів та дерев. На клумбах потрібно висадити багаторічні квіти.

Листопад

Найкращі дні для посадок цього року – це 1 – 2, 6, 9 – 10, 18 – 19, 23 – 25, 28 – 29 листопада. В цей місяць рослини потрібно вкрити від морозів, побілити дерева та зібрати пагони для щеплень дерев.

Грудень

Найбільш родючі дні – це 2 – 3, 6 – 7, 15 – 17, 21 – 22, 25 – 26, 30 – 31 грудня. Подбайте про захист від заморозків багаторічних рослин.