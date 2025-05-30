Чимало дачників переконані, що для максимально ефективної роботи на ділянці слід звертати увагу на фази Місяця, адже люди століттями використовують цей метод для обчислення родючих днів, повідомляє 24 Канал. Тож ділимося детальним календарем городника на червень.

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Коли займатися городом у червні?

1 червня – це вдалий день для посіву та посадки овочів, але ось використовувати хімічні добрива не варто. Натомість можна зайнятися прориванням бур'янів та збором врожаю.

2 червня. В цей день не рекомендовано збирати плоди та готувати закрутки, консервацію. Натомість краще приділити увагу посіву трав та квітів, а також поливу городини.

3 – 4 червня. Дні дуже вдалі для садівництва та городництва – можна займатися і посадкою рослин, і доглядом за ними.

5 – 6 червня. В цей день краще утриматися від поливу рослин, натомість можна підживити та посіяти і овочі, і декоративні рослини та квіти.

7 – 9 червня. Час посадити листові овочі та полити городину. Також день сприятливий для посіву більшості рослин та скошування трави. До речі, раніше ми вже розповідали, як раз і назавжди позбутися бур'янів на ділянці.

10 червня. Цей день дуже сприятливий для посадки фруктових рослин та ягід. Можна збирати урожай та готувати різну консервацію.

11 червня. Найкращий час для підживлення рослин мінеральними та органічними добривами. Потрібно також подбати про обприскування рослин від різних хвороб.

12 – 13 червня. Сприятливий час для посіву коренеплодів та збору урожаю.

14 червня. Несприятливий день для городництва. Краще не садити рослини та не поливати їх. Втім, можна зібрати урожай.



У червні є вдалі та невдалі дні для городництва / Фото Pexels

15 – 16 червня. Несприятливі дні для посадки рослин, тож краще приділити час прориванню бур'янів та догляду за садовим інвентарем.

17 – 18 червня. Вдалий день для поливу рослин, збору урожаю та скошування трави.

19 – 21 червня. Можна проривати бур'яни, збирати урожай та висаджувати різноманітні культури. Загалом сприятливі дні для городництва та садівництва.

22 червня. Надзвичайно сприятливий день для городництва – можна виконувати будь-які роботи.

23 червня. Невдалий день для праці на городі. Особливо не радять братися за полив рослин.

24 – 27 червня. Нейтральні дні, тож можна братися за важливі справи, але не радять консервувати овочі та фрукти і робити закрутки.

28 червня. Хороший день для посадки рослин, їхнього підживлення, поливу та збору урожаю.

29 – 30 червня. У ці дні можна зайнятися поливом, посадкою та пересадкою будь-яких рослин.