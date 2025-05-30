Многие дачники убеждены, что для максимально эффективной работы на участке следует обращать внимание на фазы Луны, ведь люди веками используют этот метод для вычисления плодородных дней, сообщает 24 Канал. Поэтому делимся подробным календарем огородника на июнь.

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Когда заниматься огородом в июне?

1 июня – это удачный день для посева и посадки овощей, но вот использовать химические удобрения не стоит. Зато можно заняться прорыванием сорняков и сбором урожая.

2 июня. В этот день не рекомендуется собирать плоды и готовить закрутки, консервацию. Зато лучше уделить внимание посеву трав и цветов, а также поливу овощей.

3 – 4 июня. Дни очень удачные для садоводства и огородничества – можно заниматься и посадкой растений, и уходом за ними.

5 – 6 июня. В этот день лучше воздержаться от полива растений, зато можно подкормить и посеять и овощи, и декоративные растения и цветы.

7 – 9 июня. Время посадить листовые овощи и полить овощи. Также день благоприятен для посева большинства растений и скашивания травы. Кстати, ранее мы уже рассказывали, как раз и навсегда избавиться от сорняков на участке.

10 июня. Этот день очень благоприятен для посадки фруктовых растений и ягод. Можно собирать урожай и готовить различную консервацию.

11 июня. Лучшее время для подкормки растений минеральными и органическими удобрениями. Нужно также позаботиться об опрыскивании растений от различных болезней.

12 – 13 июня. Благоприятное время для посева корнеплодов и сбора урожая.

14 июня. Неблагоприятный день для огородничества. Лучше не сажать растения и не поливать их. Впрочем, можно собрать урожай.



В июне есть удачные и неудачные дни для огородничества / Фото Pexels

15 – 16 июня. Неблагоприятные дни для посадки растений, поэтому лучше уделить время прорыванию сорняков и уходу за садовым инвентарем.

17 – 18 июня. Удачный день для полива растений, сбора урожая и скашивания травы.

19 – 21 июня. Можно прорывать сорняки, собирать урожай и высаживать различные культуры. В общем благоприятные дни для огородничества и садоводства.

22 июня. Чрезвычайно благоприятный день для огородничества – можно выполнять любые работы.

23 июня. Неудачный день для работы на огороде. Особенно не советуют браться за полив растений.

24 – 27 июня. Нейтральные дни, поэтому можно браться за важные дела, но не советуют консервировать овощи и фрукты и делать закрутки.

28 июня. Хороший день для посадки растений, их подкормки, полива и сбора урожая.

29 – 30 июня. В эти дни можно заняться поливом, посадкой и пересадкой любых растений.